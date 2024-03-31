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Пасха западного обряда — Сырский поздравил с праздником

31 марта 2024 11:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пасха западного обряда — Сырский поздравил с праздником
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил христиан западного обряда с Пасхой. В этот день он напомнил, что украинский народ сейчас стоит на защите не только своей страны, но и безопасности всей Европы.

Свое поздравление Александр Сырский написал в Telegram в воскресенье, 31 марта.

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"Искренне хочу поздравить всех украинских военнослужащих-христиан, которые сегодня отмечают Пасху! Особые мои слова благодарности и поддержки тем воинам, которые не могут разделить радость этого праздничного дня со своей семьей и сейчас находятся на передовой, отражая российские атаки", — подчеркнул Сырский.

Он выразил свои искренние поздравления украинским союзникам и партнерам в странах свободного мира, которые сегодня отмечают самый большой христианский праздник.

Сырский отметил, что христиане Европы могут праздновать в безопасности и мире благодаря стойкости и героизму украинских воинов.

"Пасха это праздник победы света над тьмой, добра над злом, жизни над смертью. В этот день желаю всем крепкого здоровья, силы, мужества и пусть Воскресший Господь, который победил смерть, дает нам силы для победы над врагом и утверждает нас в борьбе добра над злом!" — добавил главком ВСУ.

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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Глава государства пожелал тихого праздника.

Также Новини.LIVE предлагают подборку искренних и красивых поздравлений с Пасхой 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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