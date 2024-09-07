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Велика Британія продовжила навчання українських військових, — ЗМІ

7 вересня 2024 17:23
Євгенія Брюховецька - редактор
У Британії продовжили операцію Interflex до кінця 2025 року
Українські військові на навчаннях. Фото: міноборони Британії
Євгенія Брюховецька - редактор

Велика Британія вирішила продовжити програму навчання українських військових у межах операції "Інтерфлекс" до кінця 2025 року. Це навчання пройшли вже понад 45 тисяч воїнів Сил оборони.

Про це пише Forces News.

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У матеріалі йдеться, що українські військові продовжать навчатися у Великій Британії. Операція "Інтерфлекс" мала завершитися цього року, але триватиме щонайменше до кінця 2025 року.

"Ця підготовка дозволяє Україні пришвидшити розгортання, відновити свої сили і посилити опір російським окупантам", — пише видання.

Відомо, що протягом п'ятитижневого курсу новобранців навчають як поводитися зі зброєю, надавати першу медичну допомогу на полі бою, праву збройних конфліктів, тактиці патрулювання, а також виживанню в сільській місцевості.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії таку підготовку пройшли вже понад 45 тисяч українських військовослужбовців.

Вчора міністр оборони Британії Джон Хілі оголосив про продовження операції, підкресливши відданість Великої Британії подальшій боротьбі України.

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