В Британии продлили операцию Interflex до конца 2025 года

Украинские военные на учениях. Фото: минобороны Британии

Великобритания решила продлить программу обучения украинских военных в рамках операции "Интерфлекс" до конца 2025 года. Эти учения прошли уже более 45 тысяч воинов Сил обороны.

Об этом пишет Forces News.

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В материале говорится, что украинские военные продолжат обучаться в Великобритании. Операция "Интерфлекс" должна завершиться в этом году, но продлится по меньшей мере до конца 2025 года.

"Эта подготовка позволяет Украине ускорить развертывание, восстановить свои силы и усилить сопротивление российским оккупантам", — пишет издание.

Известно, что в течение пятинедельного курса новобранцев учат как обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь на поле боя, праву вооруженных конфликтов, тактике патрулирования, а также выживанию в сельской местности.

С начала полномасштабного вторжения России такую подготовку прошли уже более 45 тысяч украинских военнослужащих.

Вчера министр обороны Британии Джон Хили объявил о продолжении операции, подчеркнув приверженность Великобритании к дальнейшей борьбе Украины.