Вдячність силам ППО та заклик до партнерів — ключове з вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський подякував українським силам протиповітряної оборони у відбитті масованого ракетного удару по Україні. Також глава держави емоційно звернувся і до країн-партнерів.

Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні наприкінці 757 дня війни.

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За словами голови держави, українські оборонці збили понад 30 ворожих цілей.

"Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є у партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя. "Петріоти" та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад", — сказав він.

Президент додав, що антиросійські санкції ще не достатньо потужні, раз російські ракети досі мають іноземні компоненти.

"В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. У ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина — це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні "сірі" схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми та всіх, хто їх підтримує, — це обов’язково", — резюмував Зеленський.

Він закликав дружні Україні країни-партнери запровадити не тільки більше антиросійських санкцій, а й більше відповідальності за схеми їхнього обходу.

"Тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні, тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитися, і у світу є відповідні важелі", — сказав президент України.

Нагадаємо, сьогодні глава держави відреагував на ракетні удари по Києву та Харкову, закликавши посилити українське ППО.

Також сьогодні Володимир Зеленський перебував на Київщині, де ушанував пам’ять захисників, які загинули під час боїв з російською армією за Мощун, та відвідав відкритий урок у Гостомельському міському ліцеї.