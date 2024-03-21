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Благодарность силам ПВО и призыв к партнерам — ключевое из вечернего обращения Зеленского

21 марта 2024 22:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Благодарность силам ПВО и призыв к партнерам — ключевое из вечернего обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны в отражении массированного ракетного удара по Украине. Также глава государства эмоционально обратился и к странам-партнерам.

Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении в конце 757-го дня войны.

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По словам главы государства, украинские защитники сбили более 30 враждебных целей.

"Очень важно давать такой результат ПВО. И со всеми партнерами мы неизменно говорим о том, чтобы усилить нашу способность защищать небо. Системы ПВО, которые для этого нужны, есть у партнеров, которые могут помочь. Стоит это сделать. Следует защищать жизнь. "Петриоты "и другие системы сейчас нужны именно в Украине, для наших городов и громад", — сказал он.

Президент добавил, что антироссийские санкции еще недостаточно мощны, раз у российских ракет до сих пор есть иностранные компоненты.

"В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит. Значительная их часть — это то, что сделано компаниями свободного мира и через различные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает, — это обязательно”, — резюмировал Зеленский.

Он призвал дружеские Украине страны-партнеры ввести не только больше антироссийских санкций, но и большую ответственность за схемы их обхода.

"Давления на Россию нужно гораздо больше. Только сегодня, только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые завезли в государство-террориста из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", — сказал президент Украины.

Напомним, сегодня глава государства отреагировал на ракетные удары по Киеву и Харькову, призвав усилить украинское ПВО.

Также сегодня Владимир Зеленский находился в Киевской области, где почтил память защитников, погибших во время боев с российской армией за Мощун, и посетил открытый урок в Гостомельском городском лицее.

Владимир Зеленский
Украина
ПВО
Россия
ракетный удар

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