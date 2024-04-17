Вчений здивував, чому в Україні мало чоловіків від 18 до 30 років

Чоловіки у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні найменша кількість чоловіків у віці 25-30 років. Ця група громадян могла б бути більш ефективною у захисті країни від потенційних загроз. Насамперед це пов'язано з низьким рівнем народжуваності, який спостерігався у 2001 році.

Про це заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун розповів для ТСН.ua у середу, 17 квітня.

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Вчені кажуть, що контингент 18-30-річних чоловіків дійсно є малочисельним в Україні.

"У 2001 році в Україні була найнижча народжуваність, а років 5 до того і стільки ж після вона теж не була високою. Відповідно, цим людям зараз 18-28 років і цей контингент українців є відносно невеликим", — зазначив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

За його словами, 2001 року в Україні 100 жінок народжували 108 дітей — це дуже мале число. Гладун наголосив, що для того, аби не відбувалось скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника, потрібно, щоб 100 жінок народжували 220 дітей.

Він зазначив, якщо народжуваність мала, то контингент, як чоловіків, так і жінок, які народилися у той період, буде значно меншим.

Статево-вікова структура населення України станом на 1 січня 2022 року. Фото: ТСН

"На малюнку наочно видно "провал" з народжуваністю наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років. Статево-вікову структуру населення на початок цього року достатньо точно оцінити важко, тому вона наведена станом до повномасштабного вторгнення. Червоним кольором позначений контингент чоловіків, яким зараз 18-25 років. Реально він ще менший, тому що частина населення проживає у Криму та ОРДЛО, частина на територіях, окупованих після лютого 2022 року, частина виїхала за кордон, частина загинула внаслідок бойових дій та обстрілів", — пояснив Гладун.

За його словами, це певним чином негативно позначається на мобілізаційному ресурсі, якщо йдеться про чоловіків.

Наслідки демографічних хвиль

Експерт зазначає, що у 2021 році на кожні 100 жінок припадає 116 народжених дітей, що трохи краще, ніж у 2001 році, але все ж недостатньо. Це вказує на можливі негативні наслідки у майбутньому. Крім того, демографічна ситуація погіршується через вплив війни, зокрема велика міграція населення як всередині країни, так і за її межами.

"Якщо врахувати те, що у нас приблизно 3-4 мільйони жінок з дітьми виїхали за межі України, рятуючись від війни, то у майбутньому теж варто очікувати меншу народжуваність. І наслідки цієї демографічної хвилі за 20-30 років будуть дуже відчутними, якщо не критичними", — зазначає Гладун.

Вікові обмеження

Експерт каже, що складно прогнозувати, як суттєво вплине на мобілізацію те, що в Україні недостатньо 25-30-річних чоловіків. Основна причина полягає в тому, що ми не маємо точної інформації про реальні потреби Збройних сил. Раніше зазначалося про потребу у мобілізації 500 тисяч осіб, але з часом виявилося, що реальна потреба складає 350 тисяч.

"Не слід забувати, що резерв у нас є в інших, більш старших, вікових групах. Тому важко сказати, чи можна назвати це проблемою. А взагалі, мені дивно, що у нас існує вікове обмеження на мобілізацію. А саме те, що не можна призивати чоловіків від 18 до 25 років до війська. Вибачте, якщо ми програємо війну, то тоді вже буде не до вікової структури. Всі ці молоді та здорові хлопці або змушені будуть втікати з країни за кордон, або їх повбивають, або призвуть до армії РФ. Тому тут варто замислитися, що краще: служити в українській армії чи у російській?", — наголосив Гладун.

Експерт зазначає, що в Україні, на відміну від Росії, існує демократія. Жінкам дозволено вести дискусії з військовими, блокувати дороги, якщо вони вважають, що працівники Збройних сил чи правоохоронці діють неправильно.

"У Росії такого немає і там таких послаблень не допускають, все набагато жорсткіше. І якщо вони захоплять якесь українське місто, то всі ці хлопці, яким по 18-20 років, опиняться у армії РФ та їх поженуть на фронт під прапорами Росії. Поки лишень невідомо куди — на Польщу, Казахстан чи на країни Балтії. Саме так ворог робить на окупованих територіях. Технологія проста: людям нав’язують російське громадянство, і як тільки його отримав — одразу можуть призвати до армії. Як результат — українців примушують воювати проти української армії", — каже Гладун.

Росія відправляє на війну українців

Експерт зазначає, що саме так відбувалось у разі самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" від 2014 року — українців, когось примусово, когось за гроші, залучають до армії РФ.

"Ми повинні розуміти, що на тому боці теж гинуть наші громадяни, які були затягнуті до російської армії. Ті ж громадяни з "ДНР" та "ЛНР" — це юридично українці, хоча вони надумали своє громадянство. Ніхто ці "республіки" офіційно не визнав, окрім РФ, Сирії та КНДР. По суті та юридично — це наші громадяни. От така страшна ситуація", — додав Гладун.

Нагадаємо, за останні роки Україна стикається зі складнощами, пов'язаними із різким зменшенням населення. Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, протягом найближчих 26 років населення країни може скоротитися до 25,2 мільйона осіб.

Також населення України може значно скоротитися найближчі 26 років. У 2050 році на території країни проживатиме 25,2 млн осіб, що менше майже на 10 млн, аніж зараз.