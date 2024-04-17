Ученый удивил, почему в Украине мало мужчин от 18 до 30 лет

Мужчины в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине наименьшее количество мужчин в возрасте 25-30 лет. Эта группа граждан могла бы быть более эффективной в защите страны от потенциальных угроз. Прежде всего это связано с низким уровнем рождаемости, который наблюдался в 2001 году.

Об этом эксперты рассказали для ТСН.ua в среду, 17 апреля.

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Почему в Украине мало 25-летних мужчин

Ученые говорят, что контингент 18-30-летних мужчин действительно является малочисленным в Украине.

"В 2001 году в Украине была самая низкая рождаемость, а лет 5 до того и столько же после она тоже не была высокой. Соответственно, этим людям сейчас 18-28 лет и этот контингент украинцев является относительно небольшим", — отметил заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

По его словам, в 2001 году в Украине 100 женщин рожали 108 детей — это очень малое число. Гладун подчеркнул, что для того, чтобы не происходило сокращение численности населения за счет природного фактора, нужно, чтобы 100 женщин рожали 220 детей.

Он отметил, если рождаемость мала, то контингент, как мужчин, так и женщин, родившихся в тот период, будет значительно меньше.

Полово-возрастная структура населения Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Фото: ТСН

"На рисунке наглядно виден "провал" с рождаемостью в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Половозрастную структуру населения на начало этого года достаточно точно оценить трудно, поэтому она приведена по состоянию до полномасштабного вторжения. Красным цветом обозначен контингент мужчин, которым сейчас 18-25 лет. Реально он еще меньше, потому что часть населения проживает в Крыму и ОРДЛО, часть на территориях, оккупированных после февраля 2022 года, часть выехала за границу, часть погибла в результате боевых действий и обстрелов", — объяснил Гладун.

По его словам, это определенно негативно сказывается на мобилизационном ресурсе, если речь идет о мужчинах.

Последствия демографических волн

Эксперт отмечает, что в 2021 году на каждые 100 женщин приходится 116 рожденных детей, что немного лучше, чем в 2001 году, но все же недостаточно. Это указывает на возможные негативные последствия в будущем. Кроме того, демографическая ситуация ухудшается из-за влияния войны, в частности большая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределами.

"Если учесть то, что у нас примерно 3-4 миллиона женщин с детьми выехали за пределы Украины, спасаясь от войны, то в будущем тоже стоит ожидать меньшую рождаемость. И последствия этой демографической волны через 20-30 лет будут очень ощутимыми, если не критическими", — отмечает Гладун.

Возрастные ограничения

Эксперт говорит, что сложно прогнозировать, как существенно повлияет на мобилизацию того, что в Украине недостаточно 25-30-летних мужчин. Основная причина заключается в том, что у нас нет точной информации о реальных потребностях Вооруженных сил. Ранее отмечалось о необходимости мобилизации 500 тысяч человек, но со временем оказалось, что реальная потребность составляет 350 тысяч.

"Не следует забывать, что резерв у нас есть в других, более старших, возрастных группах. Поэтому трудно сказать, можно ли назвать это проблемой. А вообще, мне странно, что у нас существует возрастное ограничение на мобилизацию. А именно то, что нельзя призывать мужчин от 18 до 25 лет в армию. Извините, если мы проиграем войну, то тогда уже будет не до возрастной структуры. Все эти молодые и здоровые ребята или вынуждены будут бежать из страны за границу, или их убьют, или призовут в армию РФ. Поэтому здесь стоит задуматься, что лучше: служить в украинской армии или в российской?", — подчеркнул Гладун.

Эксперт отмечает, что в Украине, в отличие от России, существует демократия. Женщинам разрешено вести дискуссии с военными, блокировать дороги, если они считают, что сотрудники Вооруженных сил или правоохранители действуют неправильно.

"В России такого нет и там таких послаблений не допускают, все гораздо жестче. И если они захватят какой-то украинский город, то все эти ребята, которым по 18-20 лет, окажутся в армии РФ и их погонят на фронт под флагами России. Пока только неизвестно куда — на Польшу, Казахстан или на страны Балтии. Именно так враг делает на оккупированных территориях. Технология проста: людям навязывают российское гражданство, и как только его получил — сразу могут призвать в армию. Как результат — украинцев заставляют воевать против украинской армии", — говорит Гладун.

Россия отправляет на войну украинцев

Эксперт отмечает, что именно так происходило в случае самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с 2014 года — украинцев, кого принудительно, кого за деньги, привлекают в армию РФ.

"Мы должны понимать, что на той стороне тоже гибнут наши граждане, которые были затянуты в российскую армию. Те же граждане из "ДНР" и "ЛНР" — это юридически украинцы, хотя они надумали свое гражданство. Никто эти "республики" официально не признал, кроме РФ, Сирии и КНДР. По сути и юридически — это наши граждане. Вот такая страшная ситуация", — добавил Гладун.

Напомним, за последние годы Украина сталкивается со сложностями, связанными с резкой убылью населения. Согласно данным Министерства социальной политики Украины, в ближайшие 26 лет население страны может сократиться до 25,2 миллиона человек.

Также население Украины может значительно сократиться в ближайшие 26 лет. В 2050 году на территории страны будет проживать 25,2 млн человек, что меньше почти на 10 млн, чем сейчас.