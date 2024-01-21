Вчені попередили про загрозу спалаху пандемії через арктичні зомбі-віруси

Жінка в масці. Фото: Pexels

Вчені попереджають, що арктичні зомбі-віруси в Сибіру можуть спричинити нову небезпечну пандемію. Загроза спалаху від мікробів, які тисячоліттями перебували у вічній мерзлоті, зросла через потепління клімату.

Про це повідомляє The Guardian.

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За словами вчених, заморожені в арктичній вічній мерзлоті віруси можуть одного дня вивільнитися через потепління клімату Землі і спричинити масштабний спалах захворювань.

Штами цих мікробів Мафусаїла — або вірусів-зомбі, як їх ще називають — вже були виділені дослідниками, що викликало побоювання, що може бути спровокована нова глобальна надзвичайна медична ситуація.

Комп'ютерне зображення Pithovirus sibericum, виділене з 30 000-річного зразка вічної мерзлоти в 2014 році. Фото: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM

Внаслідок цього вчені почали планувати створення арктичної моніторингової мережі, яка б дозволяла виявляти ранні випадки захворювання, спричиненого давніми мікроорганізмами. Крім того, вона забезпечить карантин і кваліфіковане медичне лікування для інфікованих людей, намагаючись стримати спалах хвороби і запобігти виїзду інфікованих людей за межі регіону.

"Наразі аналіз пандемічних загроз зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ. І навпаки, мало уваги приділяється спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь — і я вважаю, що це упущення. Там є віруси, які можуть інфікувати людей і спричинити новий спалах хвороби", — каже генетик Жан-Мішель Клавері з Університету Екс-Марселя.

Його слова підтримала вірусолог Маріон Купманс з Медичного центру Еразма в Роттердамі.

"Ми не знаємо, які віруси є у вічній мерзлоті, але я думаю, що існує реальний ризик того, що там може бути один з них, здатний викликати спалах хвороби — скажімо, давньої форми поліомієліту. Ми повинні припустити, що щось подібне може статися", — сказала вона.

У 2014 році Клавері очолював групу вчених, які виділили живі віруси в Сибіру і показали, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми. Подальші дослідження виявили існування кількох різних вірусних штамів із семи різних місць і показали, що вони можуть інфікувати культивовані клітини.

"Віруси, які ми виділили, здатні інфікувати лише амеб і не становлять жодного ризику для людини. Однак це не означає, що інші віруси, які зараз заморожені у вічній мерзлоті, не можуть викликати захворювання у людей. Наприклад, ми виявили геномні сліди поксвірусів і герпесвірусів, які є добре відомими патогенами людини", — наголосив Клавері.

Вчені зазначили, що вічна мерзлота покриває п'яту частину північної півкулі і складається з ґрунту, який тривалий час перебував при температурі нижче нуля. Деякі шари залишаються замороженими протягом сотень тисяч років.

"Найважливішим моментом у вічній мерзлоті є те, що вона холодна, темна і позбавлена кисню, що ідеально підходить для збереження біологічного матеріалу", — сказав Клавері в інтерв'ю Observer минулого тижня.

Однак світова вічна мерзлота змінюється. Верхні шари основних запасів планети тануть, оскільки зміна клімату непропорційно впливає на Арктику. За словами Клавері, найбільшу небезпеку становить не безпосереднє танення вічної мерзлоти.

"Небезпека походить від іншого наслідку глобального потепління: зникнення арктичного морського льоду. Це дозволяє збільшити судноплавство, дорожній рух і промисловий розвиток в Сибіру. Планується величезна гірничодобувна промисловість, яка буде бурити величезні свердловини в глибокій вічній мерзлоті для видобутку нафти і руд", — каже він.

Генетик зазначив, що ці операції вивільнять величезну кількість патогенних мікроорганізмів, які досі там процвітають. За його словами, шахтарі будуть спускатися туди і вдихати віруси, тому наслідки можуть бути катастрофічними.

Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже у випадку респіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий.