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Хвороба X — це лише теоретичний вірус, якого не існує, — лікар Комаровський

18 січня 2024 17:04
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Хвороба X — це лише теоретичний вірус, якого не існує, — лікар Комаровський
Лікар-педіатр Євген Комаровський. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Хвороба X наразі залишається лише концепцією. Це умовний вірус, вигаданий для того, щоб підготуватися до ймовірної пандемії в майбутньому, яка може бути смертельнішою за коронавірус. 

Про це повідомив лікар Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE. 

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Жодного нового вірусу не зʼявилося, заявив Комаровський. 

"Йдеться про абсолютно теоретичну ситуацію. Тобто ось вони говорять — припустімо, що завтра зʼявиться якийсь вірус чи бактерія, і він не те що якийсь там нещасний коронавірус зі своєю летальністю 1%, а це буде якийсь вірус з летальністю 20%", — пояснив Комаровський. 

І вигадали цьому теоретичному вірусу назву "Вірус Х". Усе для того, аби знайти правильний шлях дій, якщо подібний вірус зʼявиться у майбутньому. 

"Йдеться про чисте теоретизування. І йдеться також про те, що навіть на такому рівні, як ВООЗ і Всесвітній економічний форум, люди не вміють елементарно комунікувати із суспільством", — сказав лікар.

Нагадаємо, в Україні спалахнула нова хвиля коронавірусу. Людям радять дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. 

коронавірус
ВООЗ
здоров'я
Євген Комаровський
хвороба

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