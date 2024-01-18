Хвороба X — це лише теоретичний вірус, якого не існує, — лікар Комаровський

Лікар-педіатр Євген Комаровський. Фото: скриншот

Хвороба X наразі залишається лише концепцією. Це умовний вірус, вигаданий для того, щоб підготуватися до ймовірної пандемії в майбутньому, яка може бути смертельнішою за коронавірус.

Про це повідомив лікар Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE.

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Жодного нового вірусу не зʼявилося, заявив Комаровський.

"Йдеться про абсолютно теоретичну ситуацію. Тобто ось вони говорять — припустімо, що завтра зʼявиться якийсь вірус чи бактерія, і він не те що якийсь там нещасний коронавірус зі своєю летальністю 1%, а це буде якийсь вірус з летальністю 20%", — пояснив Комаровський.

І вигадали цьому теоретичному вірусу назву "Вірус Х". Усе для того, аби знайти правильний шлях дій, якщо подібний вірус зʼявиться у майбутньому.

"Йдеться про чисте теоретизування. І йдеться також про те, що навіть на такому рівні, як ВООЗ і Всесвітній економічний форум, люди не вміють елементарно комунікувати із суспільством", — сказав лікар.

Нагадаємо, в Україні спалахнула нова хвиля коронавірусу. Людям радять дотримуватися маскового режиму в публічних місцях.