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Болезнь X — это только теоретический вирус, которого не существует, — врач Комаровский

18 января 2024 17:04
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Болезнь X — это только теоретический вирус, которого не существует, — врач Комаровский
Врач-педиатр Евгений Комаровский. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Болезнь X пока остается только концепцией. Это условный вирус, придуманный для того, чтобы подготовиться к вероятной пандемии в будущем, которая может быть смертельнее коронавируса.

Об этом сообщил врач Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE.

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Никакого нового вируса не появилось, заявил Комаровский.

"Речь идет об абсолютно теоретической ситуации. То есть вот они говорят — допустим, что завтра появится какой-то вирус или бактерия, и он не то что какой-то там несчастный коронавирус со своей летальностью 1%, а это будет какой-то вирус с летальностью 20%", — объяснил Комаровский.

И придумали этому теоретическому вирусу название "Вирус Х". Все для того, чтобы найти правильный путь действий, если подобный вирус появится в будущем.

"Речь идет о чистой теоретизации. И речь идет также о том, что даже на таком уровне, как ВОЗ и Всемирный экономический форум, люди не умеют элементарно общаться с обществом", — сказал врач.

Напомним, в Украине вспыхнула новая волна коронавируса. Людям советуют соблюдать масочный режим в публичных местах.

коронавирус
ВОЗ
здоровье
Евгений Комаровский
болезнь

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