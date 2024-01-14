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Нова хвиля COVID-19 — за якими симптомами визначити інфекцію та як лікуватися

14 січня 2024 06:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нова хвиля COVID-19 — за якими симптомами визначити інфекцію та як лікуватися
Люди в масках. Фото ілюстративне: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас, немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже, у випадку распіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий. 

Про це розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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"Ніяких симптомів, які бувають лише при ковід не існує. Тобто, все, що є при ковід, може бути і при грипі. Якщо ви раніше ніколи раніше не хворіли на ковід, то, як правило, люди можуть запідозрити у себе ковід хоча б тому, що вони скажуть: "На цей раз якось все інакше", — каже Комаровський. 

За словами лікаря, у випадку будь-яких распіраторних інфекцій, до яких і відноситься COVID-19, алгоритм дій та лікування буде завжди однаковим.

Що робити, якщо ви виявили у себе симптоми інфекції

Якщо ви раптом виявили у себе симптоми інфекції, лікар Комаровський радять вчасно відреагувати: звернутись до лікаря та за потреби зробити вакцинацію. 

Окрім цього, закликає обов'язково носити маску, особливо у громадських місцях. За словами фахівця, вона не здатна повністю захищати від хвороби, втім дозволяє перенести її набагато легше.

Також для профілактики хвороби відносить й заняття спортом — не обов'язково дотримуватися постільного режиму, корисно буде час від часу рухатися. 

Наостанок лікар радить вживати багато рідини та провітрювати приміщення, де ви знаходитеся. 

Нагадаємо, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти. 

Також ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає знову дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції, щоб завадити новому поширенню вірусу COVID-19. У зв'язку з цим киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей.

коронавірус
Євген Комаровський
хвороба
інфекції
захворювання

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