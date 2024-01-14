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Новая волна COVID-19 — по каким симптомам определить инфекцию и как лечиться

14 января 2024 06:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новая волна COVID-19 — по каким симптомам определить инфекцию и как лечиться
Люди в масках. Фото иллюстративное: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. В то же время нет каких-либо симптомов, которые помогут определить вирус, ведь в случае распираторных инфекций алгоритм действий и лечения всегда одинаковый.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в интервью для Новини.LIVE.

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"Никаких симптомов, которые бывают только при ководе не существует. То есть, все, что есть при ководе, может быть и при гриппе. Если вы раньше никогда раньше не болели ководом, то, как правило, люди могут заподозрить у себя ковид хотя бы потому что они скажут: "На этот раз как-то все иначе", — говорит Комаровский.

По словам врача, в случае любых распираторных инфекций, к которым и относится COVID-19, алгоритм действий и лечения будет всегда одинаковым.

Что делать, если вы обнаружили у себя симптомы инфекции

Если вы вдруг обнаружили у себя симптомы инфекции, врач Комаровский советует своевременно отреагировать: обратиться к врачу и при необходимости сделать вакцинацию.

Кроме того, призывает обязательно носить маску, особенно в общественных местах. По словам специалиста, она не способна полностью защищать от болезни, однако позволяет перенести ее гораздо легче.

Также для профилактики болезни относит и занятия спортом — не обязательно соблюдать постельный режим, полезно будет время от времени двигаться.

В заключение врач советует употреблять много жидкости и проветривать помещение, где вы находитесь.

Напомним, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает снова соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы помешать новому распространению вируса COVID-19. В связи с этим киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей.

коронавирус
Евгений Комаровский
болезнь
инфекции
заболевания

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