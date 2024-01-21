Ученые предупредили об угрозе вспышки пандемии из-за арктических зомби-вирусов

Женщина в маске. Фото: Pexels

Ученые предупреждают, что арктические зомби-вирусы в Сибири могут повлечь за собой новую опасную пандемию. Угроза вспышки от микробов, которые тысячелетиями находились в вечной мерзлоте, возросла из-за потепления климата.

Об этом сообщает The Guardian.

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По словам ученых, замороженные в арктической вечной мерзлоте вирусы, могут однажды высвободиться из-за потепления климата Земли и вызвать масштабную вспышку заболеваний.

Штаммы этих микробов Мафусаила — или вирусов-зомби, как их еще называют — уже были выделены исследователями, что вызвало опасения, что может быть спровоцирована новая глобальная чрезвычайная медицинская ситуация.

Компьютерное изображение Pithovirus sibericum, выделенное из 30 000-летнего образца вечной мерзлоты в 2014 году. Фото: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM

В результате ученые начали планировать создание арктической мониторинговой сети, позволяющей выявлять ранние случаи заболевания, вызванного древними микроорганизмами. Кроме того, она обеспечит карантин и квалифицированное медицинское лечение для инфицированных людей, пытаясь сдержать вспышку болезни и предотвратить выезд инфицированных людей за пределы региона.

"Сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. И наоборот, мало внимания уделяется вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг — и я считаю, что это упущение. Там есть вирусы, которые могут инфицировать людей и вызвать новую вспышку болезни", — говорит генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марселя.

Его слова поддержала вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразма в Роттердаме.

"Мы не знаем, какие вирусы находятся в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что там может быть один из них, способный вызвать вспышку болезни — скажем, древней формы полиомиелита. Мы должны предположить, что нечто подобное может произойти", — сказала она.

В 2014 году Клавери возглавлял группу ученых, которые выделили живые вирусы в Сибири и показали, что они все еще могут инфицировать одноклеточные организмы. Последующие исследования выявили существование нескольких разных вирусных штаммов из семи разных мест и показали, что они могут инфицировать культивируемые клетки.

"Вирусы, которые мы выделили, способны инфицировать только амеб и не представляют никакого риска для человека. Однако это не означает, что другие вирусы, которые сейчас заморожены в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей. Например, мы обнаружили геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые являются хорошо известными патогенами человека", — подчеркнул Клавери.

Ученые отметили, что вечная мерзлота покрывает пятую часть северного полушария и состоит из почвы, длительно находившейся при температуре ниже нуля. Некоторые слои остаются замороженными на протяжении сотен тысяч лет.

"Самым важным моментом в вечной мерзлоте является то, что она холодная, темная и лишена кислорода, что идеально подходит для сохранения биологического материала", — сказал Клавери в интервью Observer на прошлой неделе.

Однако мировая вечная мерзлота меняется. Верхние слои основных запасов планеты тают, поскольку изменение климата оказывает непропорциональное влияние на Арктику. По словам Клавери, наибольшую опасность представляет не непосредственное таяние вечной мерзлоты.

"Опасность исходит от другого последствия глобального потепления: исчезновение арктического морского льда. Это позволяет увеличить судоходство, дорожное движение и промышленное развитие в Сибири. Планируется огромная горнодобывающая промышленность, которая будет бурить огромные скважины в глубокой вечной мерзлоте для добычи нефти и руд", — говорит он.

Генетик отметил, что эти операции высвободят огромное количество патогенных микроорганизмов, которые до сих пор там процветают. По его словам, шахтеры будут спускаться туда и вдыхать вирусы, поэтому последствия могут быть катастрофическими.

Напомним, в Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. В то же время, нет каких-либо симптомов, которые помогут определить вирус, ведь в случае респираторных инфекций алгоритм действий и лечения всегда одинаков.