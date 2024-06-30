Вбивство Максима Кузьмінова — вбивство замовили у Відні

Російський пілот Максим Кузьмінов. Фото ілюстративне: Укріфнорм

Російські агенти у Відні, столиці Австрії заплатили кілерам, які вбили російського льотчика-перебіжчика Максима Кузьмінова в лютому 2024 року в Іспанії. Також повідомляється, що Австрія стала оперативною базою для російських спецслужб.

Про це пише The Wall Street Journal у неділю, 30 червня.

Кілерам, які вистрілили в Кузьмінова п'ять разів, а потім переїхали його позашляховиком, заплатили готівкою. Її надали російські державні службовці з Відня. Таку інформацію надали західні служби безпеки.

Високопосадовець австрійської розвідки зазначив, що Австрія вже стає "тягарем" для своїх сусідів, оскільки країна-агресор РФ використовує її як оперативну базу.

Повідомляється, що російських агентів, які перебувають у Відні, підозрюють у наданні допомоги у вербуванні й фінансуванні операцій РФ, таких як відстеження постачання західної зброї у Київ через Польщу.

Наразі Російська Федерація спрямовує великі обсяги готівки до сусідніх країн. Звідти дипломати, що базуються в Австрії, переправляють кошти через Європу, часто в дипломатичній пошті, яку поліція не має права перевірити.

Такі дії стали частиною дій російських спецслужб у Європі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато так званих дипломатичних представництв закрили, а їхніх співробітників вислали з країн Євросоюзу.

Джерела в американських та європейських спецслужбах підтверджують, що Австрія наразі відіграє головну роль як "фінансовий центр" і центр для координації розвідувальних операцій Росії на континенті. У цій державі вербують агентів для роботи в інших європейських державах, ведуть промислове шпигунство та здійснюють операції з впливу на політичні процеси.

Додається, що деякі західні спецслужби після низки шпигунських скандалів обмежили свою співпрацю з Віднем, але пізніше відновили певний обмін розвідданими з Австрією.

Що відомо про Максима Кузьмінова

Максим Кузьмінов — капітан армії Росії. Він виступав проти війни в Україні та зв'язався з українськими спецслужбами. Втік в Україну на гелікоптері Мі-8 9 серпня 2023 року разом із двома іншими військовими, які загинули, ймовірно, при спробі втекти на територію Росії.

Нагадаємо, в іспанському місті Ла Вільяхойоса знайшли тіло росіянина Максима Кузьмінова, який викрав військовий вертоліт окупантів для України.