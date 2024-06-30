Убийство Максима Кузьминова – убийство заказали в Вене

Российский пилот Максим Кузьминов. Фото иллюстративное: Укрифнорм

Российские агенты в Вене, столице Австрии заплатили киллерам, убившим российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова в феврале 2024 года в Испании. Также сообщается, что Австрия стала оперативной базой для российских спецслужб.

Об этом пишет The Wall Street Journal в воскресенье, 30 июня.

Киллерам, выстрелившим в Кузьминова пять раз, а затем переехавшим его внедорожником, заплатили наличными. Ее предоставили российские государственные служащие из Вены. Такую информацию предоставили западные службы безопасности.

Высокопоставленное чиновник австрийской разведки отметил, что Австрия уже становится "обузой" для своих соседей, поскольку страна-агрессор РФ использует ее как оперативную базу.

Сообщается, что находящихся в Вене российских агентов подозревают в оказании помощи в вербовке и финансировании операций РФ, таких как отслеживание поставок западного оружия в Киев через Польшу.

В настоящее время Российская Федерация направляет большие объемы наличных денег в соседние страны. Оттуда базирующиеся в Австрии дипломаты переправляют средства через Европу, часто в дипломатической почте, которую полиция не имеет права проверить.

Подобные действия стали частью действий российских спецслужб в Европе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие так называемые дипломатические представительства закрыли, а их сотрудников выслали из стран Евросоюза.

Источники в американских и европейских спецслужбах подтверждают, что Австрия играет главную роль как "финансовый центр" и центр для координации разведывательных операций России на континенте. В этом государстве вербуют агентов для работы в других европейских государствах, ведут промышленный шпионаж и осуществляют операции по влиянию на политические процессы.

Добавляется, что некоторые западные спецслужбы после ряда шпионских скандалов ограничили свое сотрудничество с Веной, но позже возобновили обмен разведданными с Австрией.

Что известно о Максиме Кузьминове

Максим Кузьминов — капитан армии России. Он выступал против войны в Украине и связался с украинскими спецслужбами. Убежал в Украину на вертолете Ми-8 9 августа 2023 года вместе с двумя другими военными, погибшими, вероятно, при попытке бежать на территорию России.

Напомним, в испанском городе Ла Вильяхойоса нашли тело россиянина Максима Кузьминова, похитившего военный вертолет оккупантов для Украины.