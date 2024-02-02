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ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю Міноборони у справі з розкрадання коштів на снаряди

2 лютого 2024 22:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю Міноборони у справі з розкрадання коштів на снаряди
Вищий антикорупційний суд України. Фото: slovoidilo.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вищий антикорупційний суд України 2 лютого обрав запобіжний захід чиновнику Міністерства оборони у вигляді зобов'язання носити електронний браслет. Посадовця звинувачують у розкраданні 1,5 млрд грн під час закупівлі снарядів для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

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Згідно з інформацією джерел видання, запобіжний захід було обрано для виконувача обов'язків директора Департаменту військово-технічної політики Міноборони Тоомаса Нахкура.

ВАКС ухвалив рішення про те, що посадовець зобов'язаний здати закордонний паспорт. Також Нахкурі потрібно носити електронний браслет, згідно з постановою суду.

Зазначається, що Антикорсуд відмовив в ухваленні клопотання прокурора, в якому вимагалося тримання під вартою обвинуваченого з можливістю внесення застави у розмірі  268 млн гривень.

Нагадаємо, ВАКС не обрав запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву, який є причетним до справи про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Також ми повідомляли, що СБУ приходила з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу", яких підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі снарядів для Збройних сил. 

Додамо, що Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.

Міноборони
суд
зброя
ЗСУ
крадіжка
Україна
чиновники
ВАКС
гроші

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