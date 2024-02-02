ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю Міноборони у справі з розкрадання коштів на снаряди

Вищий антикорупційний суд України. Фото: slovoidilo.ua

Вищий антикорупційний суд України 2 лютого обрав запобіжний захід чиновнику Міністерства оборони у вигляді зобов'язання носити електронний браслет. Посадовця звинувачують у розкраданні 1,5 млрд грн під час закупівлі снарядів для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

Читайте також:

Суд обрав запобіжний захід для чиновника МОУ

Згідно з інформацією джерел видання, запобіжний захід було обрано для виконувача обов'язків директора Департаменту військово-технічної політики Міноборони Тоомаса Нахкура.

ВАКС ухвалив рішення про те, що посадовець зобов'язаний здати закордонний паспорт. Також Нахкурі потрібно носити електронний браслет, згідно з постановою суду.

Зазначається, що Антикорсуд відмовив в ухваленні клопотання прокурора, в якому вимагалося тримання під вартою обвинуваченого з можливістю внесення застави у розмірі 268 млн гривень.

Нагадаємо, ВАКС не обрав запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву, який є причетним до справи про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Також ми повідомляли, що СБУ приходила з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу", яких підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі снарядів для Збройних сил.

Додамо, що Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.