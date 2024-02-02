ВАКС избрал меру пресечения чиновнику Минобороны по делу о хищении средств на снаряды

Высший антикоррупционный суд Украины. Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд Украины 2 февраля избрал меру пресечения чиновнику Министерства обороны в виде обязательства носить электронный браслет. Должностное лицо обвиняют в хищении 1,5 млрд грн при закупке снарядов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ВАКС Олесю Чемерис.

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Согласно информации источников издания, мера пресечения была избрана для исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики Минобороны Тоомаса Нахкура.

ВАКС принял решение о том, что должностное лицо обязано сдать загранпаспорт. Также Нахкури следует носить электронный браслет, согласно постановлению суда.

Отмечается, что Антикорсуд отказал в принятии ходатайства прокурора, в котором требовалось содержание под стражей обвиняемого с возможностью внесения залога в размере 268 млн гривен.

Напомним, ВАКС не избрал меру пресечения экс-руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву, который причастен к делу о хищении 1,5 млрд грн на закупке боеприпасов для ВСУ.

Также мы сообщали, что СБУ приходила с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала", подозреваемым в хищении средств на закупки снарядов для Вооруженных сил.

Добавим, что Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границу.