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ВАКС обрав запобіжний захід ексначальнику департаменту СБУ, який викрав 26 млн грн

12 квітня 2024 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ВАКС обрав запобіжний захід ексначальнику департаменту СБУ, який викрав 26 млн грн
Засідання у ВАКС. Фото: first.vaks.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України, якого викрили на оборудках з пальним. Він викрав 26 мільйонів гривень.

Про це повідомляють пресслужба Вищого антикорупційного суду та джерела "Української правди", які обізнані з перебігом справи.

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Запобіжний захід ексначальнику департаменту СБУ

"У четвер, 11 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до екскерівника Департаменту господарського забезпечення СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу йому визначено заставу у розмірі 3 млн грн", — йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться такі обов’язки:

  • прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожним викликом;
  • не залишати межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Фігуранта підозрюють у ймовірній організації закупівлі паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами.

За даними "УП", йдеться про Олександра Провоторова. Джерела видання повідомили, що ВАКС обрав запобіжний захід і його поплічнику. 

"Колишнього заступника Провоторова відправили під нічний домашній арешт із носінням електронного браслета", — розповіли джерела.

Нагадаємо, у Львові суд визнав винним та оштрафував посадовця державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ігоря-Мирослава Підганюка. Він, як відомо, самостійно призначив собі премій на майже 40,3 тисячі гривень. 

Також журналісти видання Bihus.Info остаточно виграли суд у ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він вимагав визнати недостовірною і спростувати інформацію, яку оприлюднили медійники у своєму розслідуванні, а також відшкодувати "моральну шкоду" в розмірі 2 мільйони гривень

СБУ
суд
правосуддя
гроші
Україна
ВАКС

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