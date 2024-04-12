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ВАКС избрал меру пресечения экс-начальнику департамента СБУ, который похитил 26 млн грн

12 апреля 2024 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВАКС избрал меру пресечения экс-начальнику департамента СБУ, который похитил 26 млн грн
Заседание в ВАКС. Фото: first.vaks.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, которого разоблачили на сделках с топливом. Он похитил 26 миллионов гривен.

Об этом сообщают пресс-служба Высшего антикоррупционного суда и источники "Украинской правды", которые знакомы с ходом дела.

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Мера пресечения экс-начальнику департамента СБУ

"В четверг, 11 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к экс-руководителю Департамента хозяйственного обеспечения СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы ему определен залог в размере 3 млн грн", — говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться следующие обязанности:

  • прибывать к следователю, в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурора, суда по каждому вызову;
  • не покидать пределы Киевской области, без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Фигуранта подозревают в вероятной организации закупки горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники СБУ по искусственно завышенным ценам.

По данным "УП", речь идет об Александре Провоторове. Источники издания сообщили, что ВАКС избрал меру пресечения и его приспешнику.

"Бывшего заместителя Провоторова отправили под ночной домашний арест с ношением электронного браслета", — рассказали источники.

Напомним, во Львове суд признал виновным и оштрафовал должностное лицо государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Игоря-Мирослава Подганюка. Он, как известно, самостоятельно назначил себе премии почти на 40,3 тысячи гривен.

Также журналисты издания Bihus.Info окончательно выиграли суд у экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он требовал признать недостоверной и опровергнуть информацию, обнародованную медийщиками в своем расследовании, а также возместить "моральный ущерб" в размере 2 миллиона гривен.

СБУ
суд
правосудие
деньги
Украина
ВАКС

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