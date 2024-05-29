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В Укргідроенерго пояснили, чому обмілів Дністер

29 травня 2024 20:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обміління Дністра — в Укргідроенерго пояснили причину
Річка Дністер. Фото: Новодністровське радіо
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Дністровському водосховищі фіксують зниження рівня води. Воно пов'язане з атаками Росії на об’єкти енергетики та аварійної ситуації в роботі енергетичної системи України.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго у середу, 29 травня.

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"Внаслідок атак РФ на об’єкти енергетики та аварійної ситуації в роботі об’єднаної енергетичної системи України, режим роботи водосховищ Дністровського комплексного гідровузла у період з 24 лютого 2022 року здійснюється з урахуванням необхідності покриття дефіциту електроенергії", — йдеться у повідомленні.

А з середини квітня цього року скидні витрати з Дністровської ГЕС були вимушеним заходом для підтримання стабільної роботи енергосистеми. Водночас скиди, застосовані з 15 травня, відповідають встановленим Міжвідомчою комісією.

Також значне зниження водності Дністра та його приток зумовили погодні умови у травні з дефіцитом опадів та підвищеною температурою. Наразі приплив до водосховища становить близько 30% від норми.

"Станом на 8:00 28.05.2024 р. позначка рівня води у верхньому б’єфі становить 114,38 м, приплив води до Дністровського водосховища 90 м3/с", — розповіли в Укргідроенерго.

Там пояснили, що наразі позначка верхнього б’єфу не є критичною, а ситуація стабілізувалася: інтенсивне спрацювання водосховища припинилося. Для забезпечення населених пунктів водою, ГЕС зобов’язана проводити середньодобові витрати не менше ніж 110 м3/с.

"Враховуючи, що приплив на даний час менший за норму для даного періоду року, спрацювання водосховища може продовжуватися, і очікувано може складати декілька сантиметрів на добу", — додали в компанії. 

Раніше Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що у Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і на цей момент "ризиків немає". 

А на думку народного депутата Олексія Кучеренка, причинами стали прорахунок уряду та Національної комісії регулювання. Кучеренко підкреслив, що панікувати не варто. 

Дністер
вода
Укргідроенерго
водосховище

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