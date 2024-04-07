Повернення води в Каховську ГЕС — еколог розповів про наслідки

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Reuters

У Каховське водосховище повертається вода. Частина колишньої території, яка раніше була осушена, тепер знову затоплена, що сприятливо впливає на екологічну ситуацію.

Про це "Суспільному" розповів еколог Вадим Манюк у неділю, 7 квітня.

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Повернення води в Каховське водосховище

"Тому, що всі екосистеми, які зараз відтворюються фактично на місці водосховища, на місці де був Великий Луг, це екосистеми, пов'язані з водою. Якщо це озерні системи, само собою, що в озері має бути достатня кількість води для нересту риби, для формування якихось зон заростання водною рослинністю", — зазначив експерт.

За його словами, якщо йдеться про наземні екосистеми, такі як заплавні ліси, то важливо, щоб вони були наповнені водою, а ґрунт максимально насичений нею, щоб молоді саджанці верб і тополі могли успішно прижитися та розвиватися. Так само це стосується і лучних систем. Для кожної з них потрібне значне надходження води весною, яка потім поступово, протягом сезону, буде використовуватися.

"Якщо зараз би води було мало, то до кінця літа там би було пересихання, і тоді ці молоді ліси могли просто висохнути. Це дуже небезпечно. Це все було водосховищем і ми нічого не можемо зараз прогнозувати точно. Але можна сказати дуже приблизно, що якщо нового прибуття води не буде в таких об'ємах, як зараз, то цього вистачить, щоб за місяць, може навіть менше, щоб вода вся зійшла в море і прийшла до того рівня, який був восени", — зазначив еколог.

Однак Манюк припустив, що поки що буде підживлення води, тому що в верхів'ях Дніпра ще багато ресурсу у водосховищах. До початку літа ще буде відносно вищий рівень води. За словами еколога, вже влітку вода піде вся, якщо зовсім не буде підживлення з верхньої течії Дніпра.

"Дуже добре, коли у плавнях Дніпра вода пульсує: тобто вона приходить, наповнює плавні та потім йде з плавнів. Коливання рівня для таких систем потрібні: тобто спочатку течія з Дніпра у плавні, а потім з плавнів у Дніпро. Оцей постійний рух він оживляє систему: вона ліпше насичується киснем. Екосистема більш стабільна, більш повноцінним живе життям, і тому так має бути", — додав експерт.

Що відомо про екологічну катастрофу

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до однієї з найбільших екологічних катастроф в історії України.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.

Вже 9 червня 2023 року Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

А 14 березня стало відомо, що в осушене раніше Каховське водосховище знову почала прибувати вода. Це пов'язано, ймовірно, з весняним таненням снігів, яке принесло додаткову вологу у пониззя Дніпра.