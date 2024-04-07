Возвращение воды в Каховскую ГЭС — эколог рассказал о последствиях

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Reuters

В Каховское водохранилище возвращается вода. Часть бывшей территории, которая раньше была осушена, теперь снова затоплена, что благоприятно влияет на экологическую ситуацию.

Об этом "Суспільному" рассказал эколог Вадим Манюк в воскресенье, 7 апреля.

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Возвращение воды в Каховское водохранилище

"Потому, что все экосистемы, которые сейчас воспроизводятся фактически на месте водохранилища, на месте где был Великий Луг, это экосистемы, связанные с водой. Если это озерные системы, само собой, что в озере должно быть достаточное количество воды для нереста рыбы, для формирования каких-то зон зарастания водной растительностью", — отметил эксперт.

По его словам, если речь идет о наземных экосистемах, таких как пойменные леса, то важно, чтобы они были наполнены водой, а почва максимально насыщена ею, чтобы молодые саженцы ив и тополей могли успешно прижиться и развиваться. Так же это касается и луговых систем. Для каждой из них требуется значительное поступление воды весной, которая затем постепенно, в течение сезона, будет использоваться.

"Если сейчас бы воды было мало, то к концу лета там бы было пересыхание, и тогда эти молодые леса могли просто высохнуть. Это очень опасно. Это все было водохранилищем и мы ничего не можем сейчас прогнозировать точно. Но можно сказать очень приблизительно, что если нового прибытия воды не будет в таких объемах, как сейчас, то этого хватит, чтобы за месяц, может даже меньше, чтобы вода вся сошла в море и пришла к тому уровню, который был осенью", — отметил эколог.

Однако Манюк предположил, что пока будет подпитка воды, потому что в верхних течениях Днепра еще много ресурса в водохранилищах. До начала лета еще будет относительно высокий уровень воды. По словам эколога, уже летом вода уйдет вся, если совсем не будет подпитки из верхнего течения Днепра.

"Очень хорошо, когда в плавнях Днепра вода пульсирует: то есть она приходит, наполняет плавни и потом уходит из плавней. Колебания уровня для таких систем нужны: то есть сначала течение из Днепра в плавни, а затем из плавней в Днепр. Это постоянное движение оживляет систему: она лучше насыщается кислородом. Экосистема более стабильна, более полноценной живет жизнью, и поэтому так должно быть", — добавил эксперт.

Что известно об экологической катастрофе

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что привело к одной из крупнейших экологических катастроф в истории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по восстановлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства отметил необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.

Уже 9 июня 2023 года Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов. Правоохранителям удалось узнать, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.

А 14 марта стало известно, что в осушенное ранее Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. Это связано, вероятно, с весенним таянием снегов, которое принесло дополнительную влагу в низовье Днепра.