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Дністер подекуди можна перейти пішки — міністр екології пояснив, чому ріка різко обміліла

29 травня 2024 13:40
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Дністровське водосховище тепер можна перейти пішки - які на то причини
Дністровське водосховище обміліло. Фото: NE:Urban
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що у Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і на даний момент "ризиків немає". Місцеві вважають, що воду з річки могли скинути для збільшення виробітку електроенергії на Дністровській ГЕС.

Про це Стрілець сказав для молдовської служби Радіо Свобода у вівторок, 28 травня.

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Дністер обмілів

У соцмережах активно публікуються фото і відео місцевих жителів, які демонструють різке зниження води у Дністровському водосховищі і відповідно у річці Дністер, що протікає у Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Жителька села Брага Хмельницької області показала, що Дністер біля Хотинської фортеці не має води і його можна перейти пішки.

Дністровська ГЕС та її водосховище розташовані вище за течією Дністра, приблизно за 15 кілометрів від кордону з Молдовою.

Раніше українські медіа повідомляли, що влада, імовірно, використовувала ГЕС на повну потужність аби компенсувати дефіцит електроенергії в Україні після атаки російських військ по гідроелектростанції.

Дністер обмілів
Зменшення води у Дністровському водосховищі. Фото: Радіо Свобода

На супутникових знімках можна помітити зменшення об’єму води у водосховищі за останній місяць, але це не різке падіння.

У міністерстві екології Молдови пояснюють засуху відсутністю опадів у Карпатах.

Народний депутат України Олексій Кучеренко розкрив причини обміління річки Дністер. Він сказав, що причинами стали прорахунок уряду та Національної комісії регулювання і засуха. Кучеренко підкреслив, що панікувати не варто. 

Раніше ми писали, що у Каховське водосховище повертається вода. Частина колишньої території, яка раніше була осушена, тепер знову затоплена, що сприятливо впливає на екологічну ситуацію.

Україна
Дністер
Чернівецька область
Хмельницька область
вода
ГЕС
війна в Україні
засуха
річка
водосховище

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