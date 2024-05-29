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Днестр кое-где можно перейти пешком — министр экологии объяснил, почему река резко обмелела

29 мая 2024 13:40
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Днестровское водохранилище теперь можно перейти пешком – какие на то причины
Днестровское водохранилище обмелело. Фото: NE:Urban
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что в Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме и на данный момент "рисков нет". Местные считают, что воду с реки могли сбросить для увеличения выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС .

Об этом Стрелец сказал для молдавской службы Радио Свобода во вторник, 28 мая.

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Днестр обмелел

В соцсетях активно публикуются фото и видео местных жителей, которые демонстрируют резкое снижение воды в Днестровском водохранилище и соответственно в реке Днестр, протекающей в Хмельницкой и Черновицкой областях.

Жительница села Брага Хмельницкой области показала, что у Днестра возле Хотинской крепости нет воды и его можно перейти пешком.

Днестровская ГЭС и ее водохранилище расположены выше по течению Днестра, примерно в 15 километрах от границы с Молдовой.

Ранее украинские медиа сообщали, что власти, вероятно, использовали ГЭС на полную мощность, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии в Украине после атаки российских войск по гидроэлектростанции.

Днестр обмелел
Уменьшение воды в Днестровском водохранилище. Фото: Радио Свобода

На спутниковых снимках можно заметить уменьшение объема воды в водохранилище за последний месяц, но это не резкое падение.

В министерстве экологии Молдовы объясняют засуху отсутствием осадков в Карпатах.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко раскрыл причины обмеления реки Днестр. Он сказал, что причинами стали просчет правительства и Национальной комиссии по регулированию и засухе. Кучеренко подчеркнул, что паниковать не стоит.

Раньше мы писали, что в Каховское водохранилище возвращается вода. Часть бывшей территории, которая раньше была осушена, теперь снова затоплена, что благоприятно влияет на экологическую ситуацию.

Украина
Днестр
Черновицкая область
Хмельницкая область
вода
ГЭС
война в Украине
засуха
река
водохранилище

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