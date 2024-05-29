Обмеление Днестра — в Укргидроэнерго объяснили причину

В Укргидроэнерго объяснили, почему обмелел Днестр
В Днестровском водохранилище фиксируют понижение уровня воды. Оно связано с атаками России на объекты энергетики и аварийную ситуацию в работе энергетической системы Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго в среду, 29 мая.
Уровень воды в Днестровском водохранилище
"В результате атак РФ на объекты энергетики и аварийной ситуации в работе объединенной энергетической системы Украины режим работы водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла в период с 24 февраля 2022 года осуществляется с учетом необходимости покрытия дефицита электроэнергии", — говорится в сообщении.
А с середины апреля этого года сбросные расходы по Днестровской ГЭС были вынужденной мерой для поддержания стабильной работы энергосистемы. В то же время, сбросы, которые применили с 15 мая, соответствуют установленным Межведомственной комиссией.
Также значительное снижение водности Днестра и его приток обусловили погодные условия в мае с дефицитом осадков и повышенной температурой. В настоящее время приток в водохранилище составляет около 30% от нормы.
"По состоянию на 8:00 28.05.2024 г. отметка уровня воды в верхнем бьефе составляет 114,38 м, приток воды в Днестровское водохранилище 90 м3/с", — рассказали в Укргидроэнерго.
Там объяснили, что сейчас отметка верхнего бьефа не является критической, а ситуация стабилизировалась: интенсивное износ водохранилища прекратилось. Для обеспечения населенных пунктов водой, ГЭС обязана проводить среднесуточные расходы не менее 110 м3/с.
"Учитывая, что приток в настоящее время меньше нормы для данного периода года, износ водохранилища может продолжаться, и ожидаемо может составлять несколько сантиметров в сутки", — добавили в компании.
Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что в Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме и на данный момент "рисков нет".
По мнению же народного депутата Алексея Кучеренко, причинами стали просчет правительства и Национальной комиссии регулирования. Кучеренко подчеркнул, что паниковать не стоит.
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