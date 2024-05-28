Відключення світла в Україні 29 травня

Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК

В Україні продовжує фіксуватися дефіцит електроенергії через російські обстріли. Однак у середу, 29 травня, енергетики не планують вводити графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram у вівторок, 28 травня.

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Графіки відключень світла 29 травня

"Увага! 29 травня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Скриншот допису Укренерго

Раніше в Укренерго пояснили, що погодні умови стали однією з причин відключення світла, оскільки Росія зруйнувала майже всі великі теплоелектростанції. Тому балансувати енергосистему тепловими блоками більше неможливо.

Також ми писали, що в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.