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В Укренерго проінформували українців щодо відключень світла завтра

28 травня 2024 21:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відключення світла в Україні 29 травня
Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні продовжує фіксуватися дефіцит електроенергії через російські обстріли. Однак у середу, 29 травня, енергетики не планують вводити графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram у вівторок, 28 травня.

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"Увага! 29 травня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

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Скриншот допису Укренерго

Раніше в Укренерго пояснили, що погодні умови стали однією з причин відключення світла, оскільки Росія зруйнувала майже всі великі теплоелектростанції. Тому балансувати енергосистему тепловими блоками більше неможливо. 

Також ми писали, що в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

електроенергія
Укренерго
енергосистема
відключення світла
світло

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