Стан енергосистеми в Україні

Робота на лініях електропередач. Фото: google.com

Ворог змінив тактику — наразі він руйнує не лише енергетичну систему і тепломережі, а й теплову та гідрогенерацію. Якщо не відновити зруйноване до зими, Україні доведеться виживати.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомила голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Верховної Ради Вікторія Гриб.

Читайте також:

Енергетична ситуація в Україні

Відключення світла на кілька годин є лише маленькою частиною справжніх проблем, які є в українській енергетичній сфері, каже Вікторія Гриб:

"На сьогодні ми маємо сонце і можна сказати виживаємо за рахунок зеленої генерації. Ті віялова відключення, які у нас є, можуть бути тільки маленькою крапелькою у порівнянні із зимою. Якщо не будемо готові. Тому на сьогодні нам слід відремонтувати все, що було зруйновано".

А для цього Україні потрібна допомога від партнерів. Самостійно відновити все — не вийде. Адже наразі зруйновано понад 50% енергетичної системи.

"Ми намагаємось відремонтувати все, що можливо. Але також дуже сподіваюсь на наших громадян, які будуть розуміти ситуацію і якщо потрібно побути декілька годин без світла, то іншого виходу тут немає. Чому так? Бо на сьогодні ми виводимо на ремонти наші атомні блоки", — пояснила Вікторія.

Головний фокус наразі саме на відновлення теплової та гідрогенерації, адже без цього наступна зима буде надскладною для України.

Нагадаємо, влада розглядає повернення в Україні до диференційованого тарифу на електрику.

Також зазначимо, що в Укренерго теж попереджають про складну зиму, тож українцям потрібно навчитись жити без світла.