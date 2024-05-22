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Наскільки в Україні зруйнована енергетична система

22 травня 2024 17:26
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Стан енергосистеми в Україні
Робота на лініях електропередач. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Ворог змінив тактику — наразі він руйнує не лише енергетичну систему і тепломережі, а й теплову та гідрогенерацію. Якщо не відновити зруйноване до зими, Україні доведеться виживати. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомила голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Верховної Ради Вікторія Гриб.

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Відключення світла на кілька годин є лише маленькою частиною справжніх проблем, які є в українській енергетичній сфері, каже Вікторія Гриб:

"На сьогодні ми маємо сонце і можна сказати виживаємо за рахунок зеленої генерації. Ті віялова відключення, які у нас є, можуть бути тільки маленькою крапелькою у порівнянні із зимою. Якщо не будемо готові. Тому на сьогодні нам слід відремонтувати все, що було зруйновано". 

А для цього Україні потрібна допомога від партнерів. Самостійно відновити все — не вийде. Адже наразі зруйновано понад 50% енергетичної системи. 

"Ми намагаємось відремонтувати все, що можливо. Але також дуже сподіваюсь на наших громадян, які будуть розуміти ситуацію і якщо потрібно побути декілька годин без світла, то іншого виходу тут немає. Чому так? Бо на сьогодні ми виводимо на ремонти наші атомні блоки", — пояснила Вікторія. 

Головний фокус наразі саме на відновлення теплової та гідрогенерації, адже без цього наступна зима буде надскладною для України. 

Нагадаємо, влада розглядає повернення в Україні до диференційованого тарифу на електрику.

Також зазначимо, що в Укренерго теж попереджають про складну зиму, тож українцям потрібно навчитись жити без світла. 

електроенергія
обстріли
Укренерго
енергетика
зелена енергетика

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