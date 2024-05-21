Віялові відключення електроенергії в Україні: подробиці

Вікторія Гриб. Фото: Скріншот Ютуб

Коли закінчаться віялові відключення електроенергії та чи буде світло восени та взимку – у бліц-інтерв’ю Новини.LIVE на IMPACT FORCE FORUM розповіла Вікторія Гриб, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки ВР.

https://www.youtube.com/watch?v=6XQMHCXxAPc

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Наскільки сильно зруйнована українська енергетика станом на зараз і скільки часу знадобиться для її відновлення?

— Ворог змінив тактику і наразі руйнує не лише енергетичну систему і тепломережі, а й теплову та гідрогенерацію. Це маневрова генерація і якщо її не буде – буде дуже багато проблем. Особливо взимку.

На сьогодні ми маємо сонце і можна сказати виживаємо за рахунок зеленої генерації. Ті віялова відключення, які у нас є, можуть бути тільки маленькою крапелькою у порівнянні із зимою. Якщо не будемо готові.

Тому на сьогодні нам слід відремонтувати все, що було зруйновано. Для цього нам потрібна допомога партнерів. Якщо нам нададуть інструменти для поновлення теплової та гідрогенерації – ми впораємось. Якщо не дадуть – буде складно.

Зруйновано більше 50% нашої системи. Ми намагаємось відремонтувати все, що можливо. Але також дуже сподіваюсь на наших громадян, які будуть розуміти ситуацію і якщо потрібно побути декілька годин без світла, то іншого виходу тут немає.

Чому так? Бо на сьогодні ми виводимо на ремонти наші атомні блоки. І якщо вони добре підготуються, навантаження на енергетичну систему буде меншим. Але знову ж таки без теплової та гідрогенерації ми не зможемо вижити, тому фокусуємось на їхньому відновленні.

Тобто із потеплінням, віялові відключення електрики або ж поменшають у часі або ж зникнуть до осені?

— Дуже хотілося б сподіватися, але проблема в тому, що вдень ми маємо світло, а вночі – ні тому, що у нас не так багато накопичувачів для електроенергії. Тобто вдень ми маємо сонце, а вночі – вітер. Проте ситуація критична, яка ускладнюється великою кількістю ремонтів.

В тому числі й атомної генерації, яка завжди виходила в ремонтний режим із травня по вересень-жовтень.

Тобто із настанням тепла віялові відключення навпаки можуть посилитися?

— Вони можуть підсилитися, особливо під час великої спеки. Це може бути у липні та серпні. Але слава Богу, нам не потрібне тепло. Бо якщо світла не буде взимку – оце буде критично.

Уявіть собі температуру -10 градусів на 3-4 доби – ми нічого не зможемо зробити без відремонтованої гідро та теплової генерації. Мені би дуже хотілося сказати, що все буде добре, але на жаль, ситуація критична. Маємо об’єднатися і дивитися, що можемо зробити для себе.

Але нагадаю, якби вдень не було би сонця – відключень було би на багато більше.

Чи виросте тариф на електроенергію?

— Ми чуємо від уряду, що тариф буде зростати. Для населення тариф не на рівні собівартості. Але водночас ми будемо намагатися робити все можливе, щоби люди сплачували цей тариф. Тому будемо говорити і з урядом, і з нашими міжнародними партнерами про субсидії по створенню фонду енергетичної підтримки вразливих верств населення.

Є розуміння, скільки буде коштувати 1квт?

— Я чую різні цифри. Все буде залежати від рішення енергетичного регулятора НКРЄКП. Але я чую, що можливо, тариф на електроенергію за 1квт буде підвищений удвічі.

Проте все буде залежати від стану енергосистеми. Якщо не буде енергетики – будемо використовувати генератори. В такому разі кіловат буде коштувати у 4-5 разів дорожче, ніж те, що є на сьогодні. Якщо ми запрошуємо аварійну допомогу із країн Європи, вона обходиться нам дорожче у декілька разів.

Відтак рішення про здорожчання світла доведеться приймати, хоча так, я розумію, воно дуже болюче. Але вразливим верствам населення будемо допомагати обов’язково.