Веерные отключения электроэнергии в Украине: подробности

Виктория Гриб. Фото: Скриншот Ютуб

Когда закончатся веерные отключения электроэнергии и будет ли свет осенью и зимой – в блиц-интервью Новини.LIVE на IMPACT FORCE FORUM рассказала Виктория Гриб, глава подкомитета по энергетической безопасности ВР.

https://www.youtube.com/watch?v=6XQMHCXxAPc

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Насколько сильно разрушена украинская энергетика на сегодняшний день и сколько времени понадобится для ее восстановления?

— Враг изменил тактику и разрушает не только энергетическую систему и теплосети, но и тепловую и гидрогенерацию. Это маневровое поколение и если его не будет – будет очень много проблем. Особенно зимой.

На сегодняшний день у нас есть солнце и можно сказать, мы выживаем за счет зеленой генерации. Те веерные отключения, которые у нас есть, могут быть только маленькой капелькой по сравнению с зимой. Если не будем готовы.

Поэтому сегодня нам следует отремонтировать все, что было разрушено. Для этого нам необходима помощь партнеров. Если нам предоставят инструменты для обновления тепловой и гидрогенерации, мы справимся. Если не дадут – будет сложно.

Разрушены более 50% нашей системы. Мы стараемся отремонтировать все возможное. Но также очень надеюсь на наших граждан, которые будут понимать ситуацию и если нужно пробыть несколько часов без света, то другого выхода тут нет.

Почему так? Потому что сегодня мы выводим на ремонты наши атомные блоки. И если они хорошо подготовятся, нагрузка на энергетическую систему будет меньшей. Но опять же без тепловой и гидрогенерации мы не сможем выжить, потому фокусируемся на их восстановлении.

То есть с потеплением, веерные отключения электричества или уменьшатся во времени или же исчезнут к осени?

— Очень хотелось бы надеяться, но проблема в том, что днем у нас свет, а ночью – нет потому, что у нас не так много накопителей для электроэнергии. То есть днем мы имеем солнце, а ночью – ветер. Однако ситуация критическая, усложняющаяся большим количеством ремонтов.

В том числе и атомной генерации, которая всегда выходила в ремонтный режим с мая по сентябрь-октябрь.

То есть с наступлением тепла веерные отключения наоборот могут усилиться?

— Они могут усилиться, особенно во время большой жары. Это может быть в июле и августе. Но слава Богу, нам не нужно тепло. Ибо если света не будет зимой – это будет критично.

Представьте себе температуру -10 градусов на 3-4 дня – мы ничего не сможем сделать без отремонтированной гидро и тепловой генерации. Мне бы очень хотелось сказать, что все будет хорошо, но, к сожалению, ситуация критическая. Мы должны объединиться и смотреть, что можем сделать для себя.

Но напомню, если бы днем не было солнца – отключений было бы гораздо больше.

Вырастет ли тариф на электроэнергию?

— Мы слышим правительство, что тариф будет расти. Для населения тариф не на уровне себестоимости. Но в то же время мы будем стараться делать все возможное, чтобы люди платили этот тариф. Поэтому будем говорить и с правительством, и с нашими международными партнерами о субсидиях по созданию фонда энергетической поддержки уязвимых слоев населения.

Есть понимание, сколько будет стоить 1кВт?

— Я слышу разные цифры. Все будет зависеть от решения энергетического регулятора НКРЭКУ. Но я слышу, что, возможно, тариф на электроэнергию за 1кВт будет повышен вдвое.

Однако все будет зависеть от состояния энергосистемы. Если не будет энергетики – будем использовать генераторы. В таком случае киловатт будет стоить в 4-5 раз дороже, чем то, что есть сегодня. Если мы приглашаем аварийную помощь из Европы, она обходится нам дороже в несколько раз.

Следовательно, решение о подорожании света придется принимать, хотя да, я понимаю, оно очень болезненно. Но уязвимым слоям населения будем помогать обязательно.