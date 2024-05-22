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В Укренерго попередили українців про складну зиму — у чому причина

22 травня 2024 07:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Українці мають готуватися до складної зими
Працівник Укренерго. Фото: kharkivoda.gov.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Укренерго закликає бути готовими до планових відключень не тільки влітку, а й зимою. Вони завили, що на відновлення енергетики в Україні потрібні роки, тому необхідно вчитися жити без світла.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Суспільного".

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Українці повинні готуватися до складної зими

Оскільки у зимовий період споживання електроенергії значно зростає, українців "очікує непроста зима". Проблеми з електропостачанням будуть не лише взимку, а й літом, тож потрібно вже починати готуватися на побутовому рівні. 

"Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", — сказав Кудрицький.


Він заявив, що на відновлення електростанцій, які атакувала РФ, потрібні місяці і навіть роки. Тому не треба очікувати, "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла.

"Це будуть не блекаути, а контрольовані відключення, які ми як оператор застосовуємо, щоб зберегти цілісність системи. Це потрібно зрозуміти", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, що українці з червня платитимуть нову ціну за світло, яка, за словами замміністра енергетики Миколи Колісника, буде "посильною". 

Також у Міністерстві енергетики готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні. Відомство схвалило дорожню карту щодо розвитку "розумних мереж" із запровадження автоматизації та цифровізації на всіх рівнях енергосистеми.

електроенергія
Укренерго
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енергетика
відключення світла
світло

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