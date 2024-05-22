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В Укрэнерго предупредили украинцев о сложной зиме — в чем причина

22 мая 2024 07:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Українці мають готуватися до складної зими
Работник Укрэнерго. Фото: kharkivoda.gov.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Укрэнерго призывает быть готовыми к плановым отключениям не только летом, но и зимой. Они заявили, что на восстановление энергетики в Украине нужны годы, поэтому нужно учиться жить без света.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Суспільного".

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Украинцы должны готовиться к сложной зиме

Так как в зимний период потребление электроэнергии значительно возрастает, украинцев "ожидает непростая зима". Проблемы с электроснабжением будут не только зимой, но и летом, поэтому нужно уже начинать готовиться на бытовом уровне.

"Эта зима может быть непростой, потому что, естественно, зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", — сказал Кудрицкий.

Он заявил, что на восстановление электростанций, которые атаковала РФ, нужны месяцы и даже годы. Поэтому не нужно ожидать "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины и учиться жить с отключениями света.

"Это будут не блэкауты, а контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем, чтобы сохранить целостность системы. Это нужно понять", — сказал Кудрицкий.

Напомним, что украинцы с июня будут платить новую цену за свет, которая, по словам замминистра энергетики Николая Колесника, будет "посильной".

Также в Министерстве энергетики готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине. Ведомство одобрило дорожную карту по развитию "умных сетей" по внедрению автоматизации и цифровизации на всех уровнях энергосистемы.

электроэнергия
Укрэнерго
война в Украине
энергетика
отключения света
свет

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