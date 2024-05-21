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У Міненерго готують "посильний тариф" на електрику для населення

21 травня 2024 21:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Міненерго готують "посильний тариф" на електрику для населення
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українці з червня платитимуть нову ціну за світло, яка, за словами замміністра енергетики Миколи Колісника, буде "посильною". Однак, остаточне рішення щодо нової ціни на електроенергію поки не ухвалено.

Про це Микола Колісник розповів в ефірі телемарафону у вівторок, 21 травня. 

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Попередньо планувалося введення нового тарифу з травня, але рішення було відкладено на місяць Кабміном. Наразі проводяться розрахунки з продовження роботи енергосистеми за різними ціновими категоріями.

"Вони (розрахунки, — ред.) ґрунтуються насамперед на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи. І друге — ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії", — пояснив замміністр енергетики.

Раніше у Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, вирішили підвищити тарифи на електричну енергію для бізнесу. Оновлені ціни стануть актуальні з 1 червня 2024 року.

Також ми писали, що голова підкомітету з питань енергетичної безпеки ВР Вікторія Гриб розповіла, коли закінчаться віялові відключення електроенергії

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