В Минэнерго готовят "посильный тариф" на электричество для населения

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE.

Украинцы с июня будут платить новую цену за свет, которая, по словам замминистра энергетики Николая Колесника, будет "посильной". Однако окончательное решение о новой цене на электроэнергию пока не принято.

Об этом Николай Колесник рассказал в эфире телемарафона во вторник, 21 мая.

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Предварительно планировалось введение нового тарифа с мая, но решение было отложено на месяц Кабмином. В настоящее время проводятся расчеты по продолжению работы энергосистемы по разным ценовым категориям.

"Они (расчеты, — ред.) основываются, прежде всего, на том, что население должно быть в состоянии оплачивать, чтобы это были посильные тарифы. И второе — эти тарифы должны способствовать проведению ремонтной кампании", — пояснил замминистр энергетики.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг, решили повысить тарифы на электрическую энергию для бизнеса. Обновленные цены будут актуальны с 1 июня 2024 года.

Также мы писали, что глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности ВР Виктория Гриб рассказала, когда закончатся веерные отключения электроэнергии.