Состояние энергосистемы в Украине

Работа на линиях электропередач. Фото: google.com

Враг сменил тактику — сейчас он разрушает не только энергетическую систему и теплосети, но и тепловую и гидрогенерацию. Если не восстановить разрушенное до зимы Украине придется выживать.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщила глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Верховной Рады Виктория Гриб.

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Отключение света на несколько часов является лишь маленькой частью настоящих проблем, которые есть в украинской энергетической сфере, говорит Виктория Гриб:

"На сегодняшний день мы имеем солнце и можно сказать выживаем за счет зеленой генерации. Те веерные отключения, которые у нас есть, могут быть только маленькой капелькой по сравнению с зимой. Если не будем готовы. Поэтому на сегодняшний день нам следует отремонтировать все, что было разрушено".

А для этого Украине необходима помощь от партнеров. Самостоятельно восстановить все — не получится. Ведь сейчас разрушены более 50% энергетической системы.

"Мы пытаемся отремонтировать все, что возможно. Но также очень надеюсь на наших граждан, которые будут понимать ситуацию и если нужно побыть несколько часов без света, то другого выхода здесь нет. Почему так? Потому что сегодня мы выводим на ремонты наши атомные блоки", — объяснила Виктория.

Главный фокус именно на восстановление тепловой и гидрогенерации, ведь без этого следующая зима будет сверхсложной для Украины.

Напомним, власти рассматривают возврат в Украине к дифференцированному тарифу на электричество.

Также отметим, что в Укрэнерго тоже предупреждают о сложной зиме, так что украинцам нужно научиться жить без света.