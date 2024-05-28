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В Укрэнерго проинформировали украинцев об отключениях света завтра

28 мая 2024 21:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Отключение света в Украине 29 мая
Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжает фиксироваться дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов. Однако в среду, 29 мая, энергетики не намерены вводить графики отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 28 мая.

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"Внимание! 29 мая отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет доложено дополнительно.

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Скриншот поста Укрэнерго

Ранее в Укрэнерго объяснили, что погодные условия стали одной из причин отключения света, поскольку Россия разрушила почти все крупные теплоэлектростанции. Поэтому балансировать энергосистему тепловыми блоками больше невозможно.

Также мы писали, что в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

электроэнергия
Укрэнерго
энергосистема
отключения света
свет

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