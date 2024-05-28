В Укренерго пояснили, чому відключення світла стали пояснювати поганою погодою

Чоловік запалює свічку через відсутність світла. Фото: freepik.com

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що погодні умови стали однією з причин відключення світла, оскільки Росія зруйнувала майже всі великі теплоелектростанції, тому балансувати енергосистему тепловими блоками більше неможливо. Через руйнування та закінчення водопілля гідроелектростанції не працюють на повну потужність, тому частка сонячних електростанцій у генерації струму зросла, на ефективність яких впливає погода.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram у понеділок, 27 травня.

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Доля сонячних електростанцій у виробленні світла

У компанії зазначили, що сьогодні відсоток використання сонячних електростанцій в Україні значно зріс, що пов'язано насамперед із російськими атаками на інші види генерації енергії. Однак енергетики мають покладатися на роботу СЕС також через ремонтну кампанію на атомних електростанціях та недостатні обсяги імпорту електроенергії.

"На ефективність роботи сонячних електростанцій дуже впливає погода. Залежно від ступеня хмарності, кількість сонячних променів, які досягають поверхні землі, може бути різною. При цьому промені, які проходять через хмари, заломлюються та падають на панель під іншим кутом", — пояснили енергетики.

Як на вироблення електроенергії впливає дощ

За їх словами, важливим погодним фактором є дощ, однак він негативно впливає на генерацію сонячної панелі.

"Водночас, якщо день був сонячним, то він впливає на енергозабезпечення не лише вдень, а й увечері: бо гідроакумулючі станції за день накопичили воду і спрацюють її під час вечірніх годин, чим зменшать необхідність обмежень", — розповіли в Укренерго.

Як на відключення світла впливає спека

Водночас сильна спека шкодить роботі сонячних систем, оскільки за високої температури сонячна енергія виробляється гірше, а споживання збільшується, бо всі вмикають охолоджувальні прилади.

"Тож, на жаль, залежність української енергосистеми від погодних умов — це сувора реальність, яку спричинили російські удари по українських електростанціях. Тому у найближчій перспективі до графіків відключень доведеться звикнути... В спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими", — додали в компанії.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Укренерго"

Чи чекати відключення світла влітку

Нагадаємо, що в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

Своєю чергою голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Верховної Ради Вікторія Гриб заявила, що Росія руйнує не лише енергетичну систему і тепломережі, а й теплову та гідрогенерацію. Якщо не відновити зруйноване до зими, Україні доведеться виживати.