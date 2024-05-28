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В Укрэнерго объяснили, почему отключения света стали объяснять плохой погодой

28 мая 2024 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Укрэнерго объяснили, почему отключения света стали объяснять плохой погодой
Мужчина зажигает свечу из-за отсутствия света. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что погодные условия стали одной из причин отключения света, поскольку Россия разрушила почти все большие теплоэлектростанции, поэтому балансировать энергосистему тепловыми блоками больше невозможно. Из-за разрушения и окончания половодья гидроэлектростанции не работают в полную мощность, поэтому доля солнечных электростанций в генерации тока возросла, на эффективность которых влияет погода.

Об этом Укрэнерго сообщает в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Доля солнечных электростанций в выработке света

В компании отметили, что сегодня процент использования солнечных электростанций в Украине значительно вырос, что связано, прежде всего, с российскими атаками на другие виды генерации энергии. Однако энергетики должны полагаться на работу СЭС через ремонтную кампанию на атомных электростанциях и недостаточные объемы импорта электроэнергии.

"На эффективность работы солнечных электростанций очень влияет погода. В зависимости от степени облачности, количество солнечных лучей, достигающих поверхности земли, может быть разным. При этом лучи, проходящие через облака, преломляются и падают на панель под другим углом", — пояснили энергетики.

Как на выработку электроэнергии влияет дождь

По их словам, важным погодным фактором является дождь, однако он оказывает негативное влияние на генерацию солнечной панели.

"В то же время, если день был солнечным, то он влияет на энергообеспечение не только днем, но и вечером: потому что гидроаккумулирующие станции за день накопили воду и сработают ее во время вечерних часов, чем снизят необходимость ограничений", — рассказали в Укрэнерго.

Как на отключение света влияет жара

В то же время сильная жара наносит вред работе солнечных систем, поскольку при высокой температуре солнечная энергия производится хуже, а потребление увеличивается, потому что все включают охлаждающие приборы.

"Поэтому, к сожалению, зависимость украинской энергосистемы от погодных условий — это суровая реальность, вызванная российскими ударами по украинским электростанциям. Поэтому в ближайшей перспективе к графикам отключений придется привыкнуть... В жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими", — добавили в компании.

Почему погода влияет на отключение света

Почему погода влияет на отключение света

Почему погода влияет на отключение света
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Укрэнерго"

Ждать ли отключения света летом

Напомним, что в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

В свою очередь глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Верховной Рады Виктория Гриб заявила, что Россия разрушает не только энергетическую систему и теплосети, но и тепловую и гидрогенерацию. Если не восстановить разрушенное до зимы, Украине придется выживать.

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