Який стан енергосистеми в Україні - де є відключення зараз, які графіки

Дівчинка сидить при свічці. Ілюстративне фото: lviv.vgorode.ua

​​Українська енергосистема вже більше частину доби страждає від дефіциту електроенергії. Ліміти на споживання для областей для промислових та побутових споживачів діють з 06:00 до 24:00. Забезпечувати споживачів вдається завдяки імпорту з п'яти країн, який в окремі години сягатиме межі технічної можливості.

Про це повідомляє Укренерго у понеділок, 27 травня.

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Який стан енергосистеми в Україні

"Диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить їх до кожного обленерго. При перевищенні лімітів споживання — обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — йдеться в повідомленні.

Чому Україні бракує електроенергії

Зазначається, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки ракетних ударів РФ по українських електростанціях.

Як відомо, з 22 березня по 8 травня цього року росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції нашої країни.

"Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", — додали в Укренерго.

Де Україна бере електроенергію

Як повідомили в Укренерго, у неділю, 26 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 18:00 приймала надлишки електроенергії з сусідньої країни.

Також протягом доби відбувався імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 16 258 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт.

Щодо експорту української електроенергії, то він, як стверджують в Укренерго, не відбувається і не передбачається.

Яка ситуація зі знеструмленням 27 травня

Станом на ранок 27 травня в Україні було знеструмлено 458 населених пунктів. Також через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня 2024 року суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги зростуть. Відомо, як може підвищитися вартість електричної енергії.

Також ми писали, що, на думку експертів, нинішній тариф на електричну енергію для населення щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.