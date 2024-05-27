Какое состояние энергосистемы в Украине – где есть отключение сейчас, какие графики

Девочка сидит у свечи. Иллюстративное фото: lviv.vgorode.ua

Украинская энергосистема уже больше части суток страдает от дефицита электроэнергии. Лимиты на потребление областей для промышленных и бытовых потребителей действуют с 06:00 до 24:00. Обеспечивать потребителей удается благодаря импорту из пяти стран, который в отдельные часы будет достигать пределов технической возможности.

Об этом сообщает Укрэнерго в понедельник, 27 мая.

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Какое состояние энергосистемы в Украине

"Диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит их до каждого облэнерго. При превышении лимитов потребления — облэнерго могут применять графики почасовых отключений. Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — говорится в сообщении.

Почему Украине не хватает электроэнергии

Отмечается, что главная причина применения мер ограничения — последствия ракетных ударов РФ по украинским электростанциям.

Как известно, с 22 марта по 8 мая этого года россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции нашей страны.

"Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", — добавили в Укрэнерго.

Где Украина берет электроэнергию

Как сообщили в Укрэнерго, в воскресенье, 26 мая, по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина с 13:00 до 18:00 принимала излишки электроэнергии из соседней страны.

Также в течение суток происходил импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 16258 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

Что касается экспорта украинской электроэнергии, то он, как утверждают в Укрэнерго, не происходит и не предполагается.

Какая ситуация с обесточиванием 27 мая

На утро 27 мая в Украине было обесточено 458 населенных пунктов. Также из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Напомним, в Украине с 1 июня 2024 суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги вырастут. Известно, как может повыситься стоимость электрической энергии.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, нынешний тариф на электрическую энергию для населения, по меньшей мере, занижен вдвое. Поэтому финансовые поступления от повышения цены пошли бы на восстановление поврежденной энергосистемы.