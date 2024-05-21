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В Укренерго повідомили, коли будуть скасовані обмеження на електроенергію

21 травня 2024 12:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Укренерго повідомили, коли будуть скасовані обмеження на електроенергію
Фахівець на енергетичному об'єкті. Ілюстративне фото: 4studio.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні на сьогодні діють планові обмеження споживання електроенергії. Однак наразі вони скасовані з 11:00 до 17:00 в усіх регіонах нашої держави.

Про це повідомили в Укренерго у вівторок, 21 травня.

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Обмеження електроенергії скасовані

"Наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах", — повідомили в Укренерго.

Річ у тім, що завдяки зменшенню хмарності промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва електроенергії. Як наслідок, дефіцит в енергосистемі зменшився.

Окрім того, енергосистема України на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни. 

"Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години", — закликали в Укренерго.

Втім, в Укренерго наголосили, що увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх областях України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00. 

Раніше ми повідомляли, що упродовж 21 травня у всій Україні заплановані тимчасові відключення електропостачання. Ці заходи передбачені для як промислових, так і побутових споживачів.

Також гендиректор YASNO оцінив ймовірність відключень світла влітку.

Україна
Укренерго
енергетика
світло
обмеження

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