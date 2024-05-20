В Укренерго розповіли, чому завтра вимикатимуть світло

Відключення світла у 2022 році. Фото: Новини.LIVE

Упродовж 21 травня у всій Україні заплановані тимчасові відключення електропостачання. Ці заходи передбачені для як промислових, так і побутових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго" в Telegram в понеділок, 20 травня.

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Графіки відключення електропостачання

Графіки погодинних відключень можуть застосовуватися у випадку перевищення встановлених обсягів споживання, про що вже було повідомлено кожному обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — підкреслили у представництві "Укренерго".

Ці заходи мають на меті забезпечення стабільності енергопостачання та оптимізацію споживання електроенергії. Щоб уникнути незручностей, рекомендується заздалегідь ознайомитись з графіками та вжити необхідних заходів.

"Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — заявили в "Укренерго".

Раніше гендиректор YASNO оцінив ймовірність відключень світла влітку.

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