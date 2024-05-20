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В Укренерго розповіли, чому завтра вимикатимуть світло

20 травня 2024 22:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Укренерго розповіли, чому завтра вимикатимуть світло
Відключення світла у 2022 році. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Упродовж 21 травня у всій Україні заплановані тимчасові відключення електропостачання. Ці заходи передбачені для як промислових, так і побутових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго" в Telegram в понеділок, 20 травня. 

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Графіки відключення електропостачання

Графіки погодинних відключень можуть застосовуватися у випадку перевищення встановлених обсягів споживання, про що вже було повідомлено кожному обленерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — підкреслили у представництві "Укренерго".

Ці заходи мають на меті забезпечення стабільності енергопостачання та оптимізацію споживання електроенергії. Щоб уникнути незручностей, рекомендується заздалегідь ознайомитись з графіками та вжити необхідних заходів.

"Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — заявили в "Укренерго". 

Раніше гендиректор YASNO оцінив ймовірність відключень світла влітку.

Також ми розповідали, як підзарядити смартфон без електроенергії та повербанка. 

електроенергія
електропостачання
Укренерго
відключення світла

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