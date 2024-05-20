В Укрэнерго рассказали, почему завтра будут выключать свет

Отключение света в 2022 году. Фото: Новини.LIVE

На протяжении 21 мая по всей Украине запланированы временные отключения электроснабжения. Эти меры предусмотрены как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegram в понедельник, 20 мая.

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Графики отключения электроснабжения

Графики почасовых отключений могут применяться при превышении установленных объемов потребления, о чем уже было сообщено каждому облэнерго.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — подчеркнули в представительстве Укрэнерго.

Эти меры направлены на обеспечение стабильности энергоснабжения и оптимизацию потребления электроэнергии. Чтобы избежать неудобств, рекомендуется заранее ознакомиться с графиками и принять необходимые меры.

"Напомним, главная причина применения мер ограничения — последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", — заявили в Укрэнерго.

Ранее гендиректор YASNO оценил вероятность отключений света летом.

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