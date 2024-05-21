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В Укрэнерго сообщили, когда будут отменены ограничения на электроэнергию

21 мая 2024 12:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Укрэнерго сообщили, когда будут отменены ограничения на электроэнергию
Специалист на энергетическом объекте. Иллюстративное фото: 4studio.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине на сегодняшний день действуют плановые ограничения потребления электроэнергии. Тем не менее, они отменены с 11:00 до 17:00 во всех регионах нашего государства.

Об этом сообщили в Укрэнерго во вторник, 21 мая.

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Ограничения электроэнергии отменены

"Сейчас с 11:00 до 17:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах", — сообщили в Укрэнерго.

Дело в том, что благодаря уменьшению облачности промышленные и солнечные солнечные электростанции увеличили объемы производства электроэнергии. Как следствие, дефицит в энергосистеме снизился.

Кроме того, энергосистема Украины по запросу оператора энергосистемы Польши сейчас принимает излишки электроэнергии из этой страны.

"Пожалуйста, по возможности перенесите запланированное на вечер или на ночь пользование энергоемкими приборами на эти дневные часы", — призвали в Укрэнерго.

Впрочем, в Укрэнерго подчеркнули, что вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех областях Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.

Ранее мы сообщали, что на протяжении 21 мая по всей Украине запланированы временные отключения электроснабжения. Эти меры предусмотрены как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Также гендиректор YASNO оценил вероятность отключений света летом.

Украина
Укрэнерго
энергетика
свет
ограничения

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