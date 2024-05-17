Коли відключатимуть світло 17 травня

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В українській енергосистемі у п'ятницю, 17 травня, фіксують значний дефіцит електроенергії. Тому увечері в областях будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго в Telegram у п'ятницю, 17 травня.

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За даними енергетиків, більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії — Укренерго довела до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

"Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти з 19:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

В компанії зауважили, що це лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень. Це означає, що можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — додали енергетики.

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Раніше у ДТЕК повідомляли, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою. В областях увечері планують ввести графіки відключень світла.

А голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що протягом дня до 19:00 застосування графіків відключень світла в області не планується.