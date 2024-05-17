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В Укрэнерго предупредили украинцев во всех областях об отключении света вечером

17 мая 2024 12:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Когда будут отключать свет 17 мая
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В украинской энергосистеме в пятницу, 17 мая, фиксируют значительный дефицит электроэнергии. Потому вечером в областях будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 17 мая.

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По данным энергетиков, большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии — Укрэнерго довело до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

"Вечером графики почасовых отключений будут действовать с 19:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что это лишь временные рамки, в которые действуют графики почасовых отключений. Это означает, что возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — добавили энергетики.

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Скриншот сообщения Укрэнерго
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Скриншот сообщения Укрэнерго
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Скриншот сообщения Укрэнерго

Ранее в ДТЭК сообщалось, что ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой. В областях вечером планируется ввести графики отключений света.

А глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщал, что в течение дня до 19:00 применение графиков отключений света в области не планируется.

электроэнергия
Укрэнерго
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свет

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