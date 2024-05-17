Когда будут отключать свет 17 мая

В Укрэнерго предупредили украинцев во всех областях об отключении света вечером
В украинской энергосистеме в пятницу, 17 мая, фиксируют значительный дефицит электроэнергии. Потому вечером в областях будут действовать графики почасовых отключений.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 17 мая.
Состояние энергосистемы Украины 17 мая
По данным энергетиков, большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии — Укрэнерго довело до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.
"Вечером графики почасовых отключений будут действовать с 19:00 до 24:00", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что это лишь временные рамки, в которые действуют графики почасовых отключений. Это означает, что возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов.
"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — добавили энергетики.
Ранее в ДТЭК сообщалось, что ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой. В областях вечером планируется ввести графики отключений света.
А глава Львовской ОВ Максим Козицкий сообщал, что в течение дня до 19:00 применение графиков отключений света в области не планируется.
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