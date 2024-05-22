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В Україну з офіційним візитом прибула делегація ЗС Франції — що обговорювали

22 травня 2024 09:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
В Україну прибули військові високопосадовці Франції — про що домовлялись
Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич і начальник Об’єднаного штабу ЗС Франції генерал Тьєрі Бюркаром. Фото: Генштаб ЗСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

До України з офіційним візитом приїжджала делегація Збройних Сил Франції на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром. Сторони обговорили важливі питання щодо ведення війни та надання військової допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у середу, 22 травня.

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"Приїзд шановного Тьєрі Бюркара у цей складний для нашої держави час є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти Російської Федерації", — зазначив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-майор Анатолій Баргилевич.

Іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою на фронті, навели факти, коли противник порушує правила введення війни та вчиняє злочини проти людяності.

"Сторони також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння та техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, а також подальше вдосконалення обороноздатності України", — йдеться в повідомленні.

Баргилевич подякував французькому колезі за суттєву військово-технічну допомогу, а також підготовку українських військових як на території Франції, так і в рамках "Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні".

Нагадаємо, напередодні до України завітала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Після приїзду Бербок повідомила про складну ситуацію в країні та запевнила Україну в солідарності.

Раніше ми писали, що у парламенті Франції закликають дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.

Також у рамках операції Chrysalis Франція планує передати Україні 40 далекобійних ракет SCALP із терміном придатності, що минув, або такі, що зібрані із прострочених компонентів. 

Франція
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