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В Украину с официальным визитом прибыла делегация ВС Франции — что обсудили

22 мая 2024 09:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Украину прибыли военные чиновники Франции — о чем договаривались
Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич и начальник Объединенного штаба ВС Франции генерал Тьери Бюркар. Фото: Генштаб ВСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Украину с официальным визитом приезжала делегация Вооруженных сил Франции во главе с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром. Стороны обсудили важные вопросы ведения войны и оказания военной помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в среду, 22 мая.

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"Приезд уважаемого Тьери Бюркара в это сложное для нашего государства время является свидетельством системной поддержки и солидарности в войне против Российской Федерации", — отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Иностранную делегацию ознакомили с оперативной обстановкой на фронте, привели факты, когда противник нарушает правила введения войны и совершает преступления против человечности.

"Стороны также обсудили вопросы эксплуатации переданного французской стороной вооружения и техники, перспективы предоставления военной помощи, в том числе в защите украинского неба, а также дальнейшее совершенствование обороноспособности Украины", — говорится в сообщении.

Баргилевич поблагодарил французского коллегу за существенную военно-техническую помощь, а также подготовку украинских военных как на территории Франции, так и в рамках "Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине".

Напомним, накануне Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. После приезда Бербок сообщила о сложной ситуации в стране и заверила Украину в солидарности.

Ранее мы писали, что в парламенте Франции призывают разрешить Украине наносить удары по территории России.

Также в рамках операции Chrysalis Франция планирует передать Украине 40 дальнобойных ракет SCALP с истекшим сроком годности или собранные из просроченных компонентов.

Франция
ВСУ
делегация
военная помощь
война в Украине
війна

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