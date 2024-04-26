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В Україну прибула нова очільниця МЗС Латвії

26 квітня 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Україну прибула нова очільниця МЗС Латвії
Дмитро Кулеба та Байба Браже. Фото: МЗС Латвії / Twitter (X)
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Новий міністр закордонних справ Латвії Байба Браже прибула з візитом до України у п'ятницю, 26 квітня. Вона була призначена на цю посаду минулого тижня.

Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії у соцмережі X.

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Перший візит до України 

Зустріч з представниками української дипломатії відбулася на Михайлівській площі у Києві, де очільницю латвійського МЗС зустрів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під час зустрічі вони вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії.

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    Дмитро Кулеба та Байба Браже. Фото: МЗС Латвії / Twitter (X)
  • В Україну прибула нова очільниця МЗС Латвії - фото 2
    Дмитро Кулеба та Байба Браже. Фото: МЗС Латвії / Twitter (X)
  • В Україну прибула нова очільниця МЗС Латвії - фото 3
    Дмитро Кулеба та Байба Браже. Фото: МЗС Латвії / Twitter (X)
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"Цей візит є першим двостороннім закордонним візитом міністерки, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії", — повідомили у Х МЗС Латвії.

В Україну прибула нова очільниця МЗС Латвії - фото 4
Допис МЗС Латвії. Фото: скриншот 

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс напередодні саміту Європейського Союзу в Люксембурзі заявив, що його країна передасть системи ППО для України. 

Також ми писали, що країни Балтії активно будують укріплення на кордоні з Росією. Ці дії спрямовані на підготовку до можливого нападу зі сторони РФ.

Дмитро Кулеба
Київ
МЗС
Латвія
Україна

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