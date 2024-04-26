В Україну прибула нова очільниця МЗС Латвії

Дмитро Кулеба та Байба Браже. Фото: МЗС Латвії / Twitter (X)

Новий міністр закордонних справ Латвії Байба Браже прибула з візитом до України у п'ятницю, 26 квітня. Вона була призначена на цю посаду минулого тижня.

Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії у соцмережі X.

Читайте також:

Перший візит до України

Зустріч з представниками української дипломатії відбулася на Михайлівській площі у Києві, де очільницю латвійського МЗС зустрів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під час зустрічі вони вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії.

Дмитро Кулеба та Байба Браже. Фото: МЗС Латвії / Twitter (X)

Дмитро Кулеба та Байба Браже. Фото: МЗС Латвії / Twitter (X)

Дмитро Кулеба та Байба Браже. Фото: МЗС Латвії / Twitter (X) 1 / 3

"Цей візит є першим двостороннім закордонним візитом міністерки, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії", — повідомили у Х МЗС Латвії.

Допис МЗС Латвії. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс напередодні саміту Європейського Союзу в Люксембурзі заявив, що його країна передасть системи ППО для України.

Також ми писали, що країни Балтії активно будують укріплення на кордоні з Росією. Ці дії спрямовані на підготовку до можливого нападу зі сторони РФ.