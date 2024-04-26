В Украину прибыла новая глава МИД Латвии
Новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла с визитом в Украину в пятницу, 26 апреля. Она была назначена на этот пост на прошлой неделе.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии в соцсети X.
Первый визит в Украину
Встреча с представителями украинской дипломатии состоялась на Михайловской площади в Киеве, где главу латвийского МИД приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Во время встречи они почтили память погибших в результате российской агрессии.
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Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)
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Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)
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Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)
"Этот визит является первым двусторонним заграничным визитом министерки, подтверждающим приоритетную роль поддержки Украины во внешней политике Латвии", — сообщили в Х МИД Латвии.
Напомним, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс в преддверии саммита Европейского Союза в Люксембурге заявил, что его страна передаст системы ПВО для Украины.
Также мы писали, что страны Балтии активно строят укрепление на границе с Россией. Эти действия направлены на подготовку к возможному нападению со стороны РФ.
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