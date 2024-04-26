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В Украину прибыла новая глава МИД Латвии

26 апреля 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Украину прибыла новая глава МИД Латвии
Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла с визитом в Украину в пятницу, 26 апреля. Она была назначена на этот пост на прошлой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии в соцсети X.

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Первый визит в Украину

Встреча с представителями украинской дипломатии состоялась на Михайловской площади в Киеве, где главу латвийского МИД приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Во время встречи они почтили память погибших в результате российской агрессии.

  • В Украину прибыла новая глава МИД Латвии - фото 1
    Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)
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    Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)
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    Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)
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"Этот визит является первым двусторонним заграничным визитом министерки, подтверждающим приоритетную роль поддержки Украины во внешней политике Латвии", — сообщили в Х МИД Латвии.

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Сообщение МИД Латвии. Фото: скриншот

Напомним, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс в преддверии саммита Европейского Союза в Люксембурге заявил, что его страна передаст системы ПВО для Украины.

Также мы писали, что страны Балтии активно строят укрепление на границе с Россией. Эти действия направлены на подготовку к возможному нападению со стороны РФ.

Дмитрий Кулеба
Киев
МИД
Латвия
Украина

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