В Украину прибыла новая глава МИД Латвии

Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)

Новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла с визитом в Украину в пятницу, 26 апреля. Она была назначена на этот пост на прошлой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии в соцсети X.

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Первый визит в Украину

Встреча с представителями украинской дипломатии состоялась на Михайловской площади в Киеве, где главу латвийского МИД приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Во время встречи они почтили память погибших в результате российской агрессии.

Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)

Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X)

Дмитрий Кулеба и Байба Браже. Фото: МИД Латвии / Twitter (X) 1/3 ​ 3

"Этот визит является первым двусторонним заграничным визитом министерки, подтверждающим приоритетную роль поддержки Украины во внешней политике Латвии", — сообщили в Х МИД Латвии.

Сообщение МИД Латвии. Фото: скриншот

Напомним, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс в преддверии саммита Европейского Союза в Люксембурге заявил, что его страна передаст системы ПВО для Украины.

Также мы писали, что страны Балтии активно строят укрепление на границе с Россией. Эти действия направлены на подготовку к возможному нападению со стороны РФ.