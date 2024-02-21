В Українців змінилось ставлення до США та Польщі — результати опитування

Мирна акція в Польщі. Фото: Depositphotos

На початку 2024 року позитивні оцінки українців щодо дружності із США та Польщею значно зменшились порівняно з 2023 роком. Ймовірно, причиною цього стали затягування військової допомоги від Америки та блокада кордону польськими аграріями.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг" у лютому 2024 року.

Скільки українців вважають Польщу та США дружніми країнами

Результати опитування свідчать, що більшість українців все ж вважають дружніми до своєї держави наступні країни:

США і Велику Британію (по 81%),

Німеччину (80%),

Польщу і Литву (по 79%),

Канаду (78%),

Францію (70%),

Японію (55%).

Результати опитування. Фото: ratinggroup.ua

Польща все ж залишається дружньою країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з минулим роком. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.

Результати опитування. Фото: ratinggroup.ua

"Хоча для більшості українців США продовжує сприйматися дружньою країною, однак також з 61% у червні до 35% наразі знизилася частка тих, хто говорить про однозначну дружність США, й натомість обирає варіант "скоріше дружня"", — розповідають соціологи.

Які країни українці вважають ворожими

Абсолютна більшість українців вважає ворожими наступні країни:

Росія (97%),

Білорусь (90%),

Іран (75%).

До цього списку також увійшли Угорщина та Китай: 58% вважають ворожим Китай, і 52% — Угорщину. Раніше ці дві держави сприймалися більш нейтрально.

Нагадаємо, нещодавно група "Рейтинг" провела опитування серед українців щодо їхніх поглядів на перемогу над Росією. Результати показали, що 36% українців вважають, що справи в країні йдуть в правильному напряму, натомість 46% протилежної думки.

Також ми повідомляли, що станом на початок лютого 2024 року більшість українців не довіряють телемарафону "Єдині новини". Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Володимиру Зеленському.